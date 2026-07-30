А вы знали, что в Бельгии тоже есть ахалтекинские скакуны?

Мало кто знает, что в самом сердце бельгийской провинции Лимбург, в городе Люммен, находится одна из крупнейших в странах Бенилюкса племенных конюшен ахалтекинских лошадей. Конюшня Stoeterij Ter Bosschen, которой руководит известная бельгийская заводчица и энтузиаст конного спорта Симона Михельс, сегодня насчитывает 17 ахалтекинских скакунов.

Именно эту конюшню посетил Посол Туркменистана в Бельгии Сапар Пальванов, ознакомившись с условиями содержания лошадей и встретившись с Симоной Михельс, которая уже многие годы с большой любовью занимается разведением и популяризацией легендарной туркменской породы в Европе.

В ходе встречи они обсудили подготовку к масштабному международному событию, которое состоится 4-6 сентября 2026 года в конноспортивном центре Peelbergen Equestrian Centre в нидерландской провинции Лимбург. Впервые в истории Туркменистана и впервые за пределами страны здесь пройдет Чемпионат мира ахалтекинских скакунов, включая международный Beauty Contest, а также обширная культурная программа, посвященная богатому наследию туркменского народа.

Посол Туркменистана пригласил Симону Михельс принять участие в предстоящем Чемпионате мира ахалтекинских скакунов. Она с большим воодушевлением приняла приглашение и сообщила, что планирует представить на чемпионате своих ахалтекинских лошадей, став одной из участниц соревнований от Бельгии. По ее словам, для нее большая честь принять участие в этом историческом событии, которое впервые объединит любителей и заводчиков ахалтекинской породы со всего мира.

Посол подчеркнул, что особенно приятно видеть, как любовь к ахалтекинскому скакуну объединяет людей далеко за пределами Туркменистана. Сегодня в Европе и во многих других странах мира есть настоящие энтузиасты, которые искренне восхищаются красотой, благородством и уникальными качествами этой легендарной породы, посвящая годы ее сохранению и развитию.

«Ахалтекинский скакун является не только национальной гордостью Туркменистана, но и настоящим символом дружбы между народами. Благодаря этой удивительной породе рождаются новые знакомства, укрепляются международные связи и строятся прочные мосты взаимопонимания между людьми разных стран», отметил Посол.

Ожидается, что сентябрьские мероприятия в Нидерландах объединят заводчиков, спортсменов, экспертов и многочисленных поклонников ахалтекинской породы со всего мира. Чемпионат станет не только крупнейшим событием в истории международного ахалтекинского движения, но и ярким примером того, как культурное наследие Туркменистана способно вдохновлять людей и объединять их вокруг общих ценностей, уважения к традициям и любви к одной из самых красивых пород лошадей в мире. ///Посольство Туркменистана в Бельгии, 29 июля 2026 г.