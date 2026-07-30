Туркменская Аваза готовится к финалу конкурса «Татар Кызы»

В рамках рабочего визита в Туркменистан заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, Председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев посетил Национальную туристическую зону «Аваза», где ознакомился с объектами, рассматриваемыми в качестве площадки проведения финала Международного конкурса «Татар кызы», сообщает Всемирный конгресс татар.

В ходе посещения делегация осмотрела концертные и общественные пространства, а также инфраструктуру, необходимую для организации одного из главных международных проектов Всемирного конгресса татар.

Национальная туристическая зона «Аваза», расположенная на побережье Каспийского моря, является одним из крупнейших современных туристических комплексов Туркменистана и обладает необходимой инфраструктурой для проведения международных культурных событий высокого уровня.

В октябре 2026 года Туркменистан впервые примет финал Международного конкурса «Татар кызы». В страну съедутся представительницы татарского народа из регионов России, стран СНГ и других государств. ///nCa, 30 июля 2026 г.