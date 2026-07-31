В Центральных Каракумах в Туркменистане получен новый промышленный приток природного газа

В Туркменистане зафиксирован новый промышленный приток природного газа на месторождении «Чеммерли», расположенном в Центрально-Каракумском газоносном районе. Об этом сообщает Государственное информационное агентство страны (TDH).

По данным агентства, специалисты буровых подразделений успешно завершили проходку оценочно-эксплуатационной скважины № 265 проектной глубиной 1200 метров. В результате испытаний в интервале 1114–1110 метров получен промышленный приток экологически чистого топлива объемом свыше 150–200 тысяч кубометров природного газа в сутки.

Месторождение «Чеммерли» было введено в промышленную эксплуатацию в 2021 году. Оно входит в единую структуру Центрально-Каракумской группы месторождений наряду с такими перспективными площадками, как Такыр, Дервезе, Чалджульба, Шых, Шыхяны, Топджульба, Топарджульба и Гоюн.

Наращивание эксплуатационных мощностей в Центральных Каракумах идет параллельно с освоением других газоносных регионов страны. Ранее промышленный приток бессернистого газа также был получен на месторождении «Йылан» в Марыйском велаяте. ///nCa, 31 июля 2026 г.