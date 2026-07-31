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Туркменистан и Азербайджан обсудили применение преференциального режима в таможенном оформлении

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30 июля 2026 г. состоялась рабочая встреча в формате видеоконференции между представителями Государственной таможенной службы Туркменистана и Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики.

Главным пунктом повестки дня стал обмен опытом по практическому применению преференциального режима при таможенном оформлении импортируемых товаров.

В ходе диалога стороны уделили особое внимание таким вопросам, как оптимизация электронного обмена данными и ускорение товарооборота. 

Встреча состоялась в рамках практической реализации Технических условий по обмену предварительной информацией о товарах и Протокола о сотрудничестве в области таможенной статистики взаимной торговли, подписанных в июне 2026 года.

Также, недавно Туркменистан и Азербайджан протестировали транзитные перевозки через Каспий с применением системы eTIR. ///nCa, 31 июля 2026 г. 

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