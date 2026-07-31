ОБСЕ оказывает содействие развитию безопасной и устойчивой транспортной инфраструктуры в Туркменистане

29 и 30 июля 2026 года в Ашхабаде состоялся организованный ОБСЕ семинар, на котором обсуждались вопросы развития экономически эффективной транспортной инфраструктуры, устойчивой к стихийным бедствиям и изменению климата.

Центр ОБСЕ в Ашхабаде организовал двухдневное мероприятие с целью представить передовой опыт ОБСЕ в области развития безопасной и устойчивой транспортной инфраструктуры, а также содействовать укреплению региональной экономической взаимосвязанности.

Международный эксперт рассказал о транспортной инфраструктуре как о ключевом факторе обеспечения безопасности, укрепления транспортных связей и устойчивого развития, а также представил экономические подходы к её планированию и развитию. В ходе обсуждений были рассмотрены инженерные решения, устойчивые к изменению климата, и меры по снижению риска бедствий, адаптированные к конкретным потребностям и условиям Центральной Азии.

«Инвестиции в устойчивую и надежную транспортную инфраструктуру способствуют устойчивому экономическому развитию, содействуют торговле и укрепляют транспортную связанность», — заявил Рюне Кастберг, исполняющий обязанности главы Центра ОБСЕ в Ашхабаде.

«Центр ОБСЕ в Ашхабаде рад поддерживать Туркменистан в укреплении институционального потенциала и содействовать обмену передовым международным опытом в области управления транспортным сектором, планирования инфраструктуры и применения устойчивых инвестиционных подходов», — добавил Кастберг.

В ходе семинара также были рассмотрены институциональные основы и принципы эффективного государственного управления транспортным сектором, а также механизмы финансирования устойчивой транспортной инфраструктуры. В центре обсуждений находились вопросы цифровой трансформации и инноваций в транспортном секторе и транспортная дипломатия; при этом участники подчеркнули роль регионального сотрудничества и развития международных транспортных коридоров как вклада в Десятилетие устойчивого транспорта ООН (2026–2035 гг.).

Отдельная сессия была посвящена инвестициям в повышение устойчивости транспортной инфраструктуры и анализу экономических подходов к обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям и восстановлению после них.

В семинаре приняли участие представители Меджлиса (парламента) Туркменистана, министерств иностранных дел, финансов и экономики, строительства и архитектуры, автомобильного транспорта, железнодорожного транспорта и обороны, Государственной службы «Turkmenhowayollary» и других профильных ведомств. Кроме того, участниками семинара стали представители высших учебных заведений, Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана и транспортно-логистического бизнеса. ///Центр ОБСЕ в Ашхабаде, 30 июля 2026 г.