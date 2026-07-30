ПРООН представляет результаты анализа по формированию устойчивого финансирования биоразнообразия в Туркменистане

Ашхабад, 30 июля 2026 года – Сегодня в Ашхабаде состоялся консультативный семинар в рамках проекта Программы развития ООН (ПРООН) «Комплексная программа по поддержке разработки планов финансирования биоразнообразия», финансируемого Глобальным экологическим фондом (ГЭФ) и реализуемого в партнерстве с Министерством охраны окружающей среды Туркменистана. Мероприятие объединило представителей национальных заинтересованных сторон для представления и обсуждения ключевых результатов Обзора нормативно-институциональной среды в области финансирования биоразнообразия (Policy and Institutional Review, PIR), а также предварительных итогов Обзора расходов на биоразнообразие (Biodiversity Expenditure Review, BER) в Туркменистане.

В рамках проекта применяется признанная во всем мире методология Инициативы по финансированию биоразнообразия (BIOFIN), позволяющая оценить национальные потребности в финансировании, проанализировать текущие расходы и определить стратегические возможности для привлечения дополнительных ресурсов на сохранение природы. Согласуя национальные усилия с Куньминско-Монреальской глобальной рамочной программой в области биоразнообразия и целями Конвенции о биологическом разнообразии, инициатива направлена на сокращение существующего дефицита финансирования мероприятий по сохранению биоразнообразия.

В ходе семинара участники рассмотрели предварительные результаты анализа финансирования биоразнообразия в Туркменистане, включая оценку того, каким образом государственные и частные инвестиции способствуют сохранению биоразнообразия, обзор действующей нормативно-правовой и институциональной базы, а также предварительную оценку расходов, связанных с биоразнообразием. Полученные комментарии и предложения будут использованы для доработки аналитических материалов и подготовки следующих этапов реализации проекта.

Представленные результаты создают основу для определения объема финансовых ресурсов, необходимых для достижения национальных целей Туркменистана в области биоразнообразия, а также для разработки Национального плана финансирования биоразнообразия. Интеграция вопросов финансирования биоразнообразия в процессы государственного планирования и бюджетирования позволит укрепить систему экологического управления, повысить эффективность межведомственного взаимодействия и способствовать более результативному инвестированию в сохранение природного капитала.

«Представленные сегодня результаты являются важным шагом к более глубокому пониманию текущих расходов на сохранение биоразнообразия и существующих механизмов государственной политики в этой сфере,» – отметил Фархат Орунов, Программный аналитик экологического портфеля ПРООН в Туркменистане. «Применение методологии BIOFIN предоставляет Туркменистану необходимые аналитические данные и инструменты для поэтапного отказа от субсидий, оказывающих негативное воздействие на биоразнообразие, более эффективного распределения имеющихся ресурсов и привлечения инновационных источников финансирования природоохранной деятельности». ///nCa, 30 июля 2026 г. (в сотрудничестве с ПРООН Туркменистан)