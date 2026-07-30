В Ашхабаде обсудили проект Национальной стратегии по демографической устойчивости Туркменистана

29 июля 2026 г., Ашхабад – С 27 по 29 июля 2026 года в здании ООН в Ашхабаде прошло рабочее заседание по обсуждению проекта Национальной стратегии по демографической устойчивости Туркменистана. Мероприятие было организовано Представительством Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в Туркменистане в рамках реализации Рамочной программы сотрудничества в области устойчивого развития между Правительством Туркменистана и Организацией Объединенных Наций на 2026–2030 годы, а также страновой программы ЮНФПА на 2026-2030 годы. Заседание было проведено международным консультантом ЮНФПА Еленой Александровной Зотовой.

В течение трех дней представители ключевых государственных ведомств — включая , Министерство образования, Государственный комитет по статистике, Министерство здравоохранения и медицинской промышленности, Министерство труда и социальной защиты населения, Министерство финансов и экономики, Министерство адалат, а также Академию государственной службы при Президенте Туркменистана и Союз экономистов — вели совместную работу по формированию стратегических приоритетов демографической политики страны.

Главной целью встречи стала консолидация усилий национальных партнеров для создания комплексной доказательной базы и механизмов реализации будущего стратегического документа. Участники рассмотрели всесторонний анализ текущих демографических тенденций, структуры населения, вопросов развития человеческого капитала и участия молодежи и женщин в экономике, а также ознакомились со сценарным прогнозированием развития населения до 2050 года.

Отдельное внимание было уделено оценке влияния демографических изменений на системы образования, здравоохранения, социальную защиту и рынок труда. В рамках групповых сессий представители ведомств сформулировали предложения по ключевым направлениям стратегии: от поддержки семьи и охраны здоровья матери и ребенка до продвижения активного долголетия и повышения демографической грамотности.

По итогам трехдневной работы участники согласовали основные положения проекта Национальной стратегии, её ключевые индикаторы, институциональные механизмы межведомственной координации, а также определили дальнейшие шаги по доработке документа. Создание Национальной стратегии демографической устойчивости призвано стать важным шагом в обеспечении долгосрочного социально-экономического развития Туркменистана и достижения Целей устойчивого развития (ЦУР).

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Елена Александровна Зотова — международный консультант ЮНФПА, кандидат экономических наук (PhD). Высококвалифицированный экономист с более чем 30-летним стажем в сфере государственной службы, международных организаций (включая Всемирный банк, ЮНИСЕФ и Международная Организация Труда) и научных исследований. Специализируется на анализе рынка труда, демографической и социальной политике, развитии человеческого капитала и оценке достижения ЦУР. Обладает опытом работы в Туркменистане в области оценки проектов по профессиональному обучению, молодежной занятости, а также анализа государственной политики для укрепления демографической устойчивости. ///nCa, 30 июля 2026 г. (в сотрудничестве с ЮНФПА Туркменистан)