Генеральный консул Туркменистана в Стамбуле вручил консульский патент

16 октября 2025 года Генеральный консул Туркменистана в Турецкой Республике (г. Стамбул) Овезгелди Джуманазаров вручил Консульский патент Директору Генерального управления консульской службы Министерства иностранных дел Турции Гюльсун Эркул.

В ходе встречи стороны выразили удовлетворение развитием взаимовыгодных политико-дипломатических, торгово-экономических и культурно-гуманитарных отношений между Туркменистаном и Турецкой Республики.

Дипломаты также отметили, что и впредь приложат все усилия для углубления и расширения связей между двумя братскими государствами. ///nCa, 16 октября 2025 г.