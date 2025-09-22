Делегация Туркменистана посетила Эстонию для изучения цифрового управления и инфраструктуры электронного правительства

В рамках совместного проекта Программы развития ООН (ПРООН) и Министерства связи Туркменистана «Содействие внедрению пилотной системы межведомственного электронного взаимодействия в Туркменистане» с 15 по 20 сентября 2025 года была организована учебная поездка делегации Туркменистана в Эстонскую Республику.

Делегация представителей Министерства связи Туркменистана и других ключевых министерств ознакомилась с признанной во всем мире моделью цифровой трансформации Эстонии, уделив особое внимание платформе X-Road — надежной и совместимой основе для электронного управления.

Эстонский опыт предоставил туркменской делегации ключевые знания в области цифровой идентичности, архитектуры X-Road, кибербезопасности, управления данными и роли государственно-частного партнерства. В ходе визита также были рассмотрены такие темы, как использование искусственного интеллекта в государственных услугах, трансграничные решения, такие как e-Residency и eID, а также продемонстрирована устойчивая инфраструктура Зеленого центра обработки данных. Участники прошли интенсивное обучение у ведущих эстонских экспертов с практическим ознакомлением с интегрированными электронными услугами и реальными кейсами.

После успешного внедрения системы электронного обмена данными (СМЭВ) в десяти министерствах Туркменистана и интеграции 12 информационных систем в рамки СМЭВ с поддержкой ПРООН, поездка была направлена на укрепление национальных возможностей по масштабированию, оптимизации и устойчивому предоставлению цифровых услуг. Ожидается, что полученные знания и опыт существенно способствуют развитию СМЭВ и совершенствованию цифрового предоставления государственных услуг в Туркменистане.

В рамках сотрудничества ПРООН с Туркменистаном данная инициатива поддерживает Концепцию развития цифровой экономики Туркменистана (2019–2025) и Государственную программу развития цифровой экономики (2021–2025), способствуя ускорению цифровой трансформации страны путем улучшения ИКТ-инфраструктуры, цифровизации государственных услуг, укрепления кибербезопасности и стимулирования инновационного развития. ///nCa, 22 сентября 2025 г. (в сотрудничестве с ПРООН Туркменистан)