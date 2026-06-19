Исламский банк развития углубляет взаимодействие с Туркменистаном: объем финансирования достиг 1,38 миллиарда долларов США

Отчет nCa

Исламский банк развития (ИБР) подтвердил курс на наращивание партнерства с Туркменистаном. Согласно информации, обнародованной по итогам встречи председателя Государственного банка внешнеэкономической деятельности Туркменистана, управляющего ИБР от Туркменистана Рахимберди Джепбарова с Президентом группы ИБР доктором Мухаммадом Аль-Джассером, общий объем утвержденного финансирования для страны достиг 1,38 миллиарда долларов США в рамках 30 операций.

Встреча состоялась на полях 51-го Ежегодного заседания группы Исламского банка развития, которое проходит в Баку с 16 по 19 июня под лозунгом «Региональная интеграция ради устойчивого процветания». Данное мероприятие собрало министров, глав центральных банков, представителей институтов развития, руководителей частного сектора и международных организаций из 57 стран-членов ИБР. Ожидается, что в мероприятии примут участие более 2 000 человек.

По данным группы ИБР, в центре внимания сторон находились вопросы расширения сотрудничества в областях, тесно связанных с приоритетами развития Туркменистана, включая транспортную взаимосвязанность, торговое финансирование и долгосрочное социально-экономическое развитие. Акцент на транспортных связях имеет особое значение, учитывая стратегическую цель Туркменистана по позиционированию себя в качестве крупнейшего транзитного хаба, связывающего Восток и Запад, а также Север и Юг.

Долгосрочное партнерство

Последние показатели подчеркивают характер взаимоотношений, которые неуклонно расширялись на протяжении почти двух десятилетий. Одним из первых знаковых проектов стало участие Банка в финансировании железнодорожной ветки «Берекет – Этрек» — ключевого участка международного транспортного коридора «Север – Юг», связывающего Центральную Азию с Ираном и Персидским заливом. В 2009 году ИБР и Туркменистан подписали меморандум о взаимопонимании с целью поддержки данного проекта, который рассматривался как важный компонент возрождения исторических связей Великого Шелкового пути.

Банк также оказал поддержку модернизации транспортной инфраструктуры Туркменистана. В 2021 году ИБР утвердил выделение 90,15 миллиона долларов США на проект развития морского транспорта, который включал строительство трех судов на судостроительном и судоремонтном заводе «Балкан» в Туркменбаши. Проект был разработан для укрепления морских перевозок через Международный морской порт Туркменбаши — стратегические ворота на Каспийском море и важное звено в трансконтинентальных транспортных коридорах.

По информации ИБР, данный проект в сфере морского транспорта был направлен не только на повышение эффективности перевозок, но и на развитие отечественного судостроения, создание рабочих мест и внедрение усовершенствованных экологически чистых технологий.

Взаимосвязанность и региональная интеграция

Основные темы дискуссий в Баку отражают общую повестку дня Ежегодного заседания ИБР в этом году. Организаторы поставили региональную интеграцию во главу угла обсуждений, подчеркивая, что укрепление транспортных связей, содействие торговле и трансграничные инвестиции приобретают все большее значение в эпоху геополитической нестабильности и сбоев в цепочках поставок.

Для Туркменистана эта повестка дня полностью совпадает с национальными усилиями по развитию мультимодальных транспортных коридоров, расширению логистической инфраструктуры и увеличению масштабов участия в региональных торговых сетях. В последние годы страна инвестировала значительные средства в железные и автомобильные дороги, порты и логистические объекты, призванные связать Центральную Азию с рынками Кавказа, Ближнего Востока, Южной Азии и Европы.

Торговое финансирование — еще одна область, в которой сотрудничество с группой ИБР может приобрести большее значение. Через свои профильные структуры, в частности Международную исламскую торгово-финансовую корпорацию (ITFC) и Исламскую корпорацию по страхованию инвестиций и экспортного кредитования (ICIEC), группа ИБР все больше концентрируется на содействии торговым потокам и снижении инвестиционных рисков в странах-членах.

Платформа для будущего сотрудничества

Ежегодное заседание в Баку служит не только площадкой для обзора финансирования развития, но и местом для налаживания новых партнерских отношений. Программа включает заседания советов управляющих, форум частного сектора, сессии по бизнес-возможностям многосторонних банков развития, а также дискуссии по цифровой трансформации, климатической устойчивости, исламскому финансированию, искусственному интеллекту, развитию инфраструктуры и продвижению инвестиций.

На этом фоне диалог между Туркменистаном и ИБР отражает более широкую тенденцию: растущую роль институтов финансирования развития в поддержке взаимосвязанности и диверсификации экономики в Центральной Азии. С объемом утвержденного финансирования в размере 1,38 миллиарда долларов США Исламский банк развития стал одним из значимых многосторонних партнеров Туркменистана по развитию, особенно в сфере транспортных и инфраструктурных проектов, поддерживающих роль страны как регионального моста между континентами.

Примечание редактора: Озвученная цифра в 1,38 миллиарда долларов США охватывает совокупный объем утвержденных финансовых операций, накопленный за все время сотрудничества группы ИБР с Туркменистаном. Подробная разбивка по каждому из 30 проектов в связи с бакинской встречей в открытом доступе пока не публиковалась. /// nCa, 19 июня 2026 г.