В Туркменистане запущен специальный курс по изменению климата для высших учебных заведений

ЮНИСЕФ совместно с Министерством образования Туркменистана провёл двухдневный семинар-тренинг для преподавателей вузов страны

Ашгхабад, 19 июня 2026 года — 17–18 июня в здании ООН в Ашхабаде состоялся двухдневный семинар по представлению Специального курса по адаптации к изменению климата для высших и средних специальных учебных заведений Туркменистана. Мероприятие организовано ЮНИСЕФ совместно с Министерством образования Туркменистана в рамках инициативы по интеграции климатического образования в национальную систему образования.

В семинаре приняли участие около 20 представителей 12 учебных заведений из Ашгхабада, Туркменабада, Мары и Дашогуза, в том числе педагогического института, технического, аграрного, экономического и гуманитарного вузов страны.

Специальный курс разработан с целью повышения качества подготовки будущих учителей как в части знаний об изменении климата, так и в части современных методик преподавания. Курс охватывает пять ключевых блоков: основы климатической науки, ситуация с изменением климата в Туркменистане и устойчивый образ жизни, современные интерактивные методы обучения, ориентированные на ребёнка, а также обзор модельных уроков, разработанных для школьной программы по пяти предметам — природоведению, географии, ОБЖ, сельскохозяйственному труду и экологии.

По завершении курса преподаватели смогут объяснять причины и последствия изменения климата, анализировать климатическую ситуацию в Туркменистане, применять интерактивные методики и самостоятельно планировать уроки по тематике адаптации к изменению климата.

Формат двухдневного тренинга для тренеров позволил участникам не только ознакомиться с содержанием курса, но и отработать на практике интерактивные методы обучения, разобрать модельные уроки и освоить технику SMART-обучения. Такой подход призван обеспечить качественное и устойчивое внедрение курса в учебный процесс высших и средних специальных учебных заведений по всей стране.

Следует отметить, что курс опирается на межпредметную программу по адаптации к изменению климата, введённую в школах Туркменистана. Его запуск на уровне высшей школы логически продолжает системную работу по формированию климатически грамотного педагогического общества.

Туркменистан входит в число стран, наиболее уязвимых к последствиям изменения климата: регион сталкивается с нарастающими проблемами опустынивания, засухи и экстремальных температур. Подготовка педагогов, способных формировать у учащихся практические экологические навыки и активную жизненную позицию, является одним из ключевых элементов долгосрочной стратегии адаптации страны. /// nCa, 19 июня 2026 г. (в сотрудничестве с ЮНИСЕФ Туркменистан)