Выступление Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова на заседании Халк Маслахаты

(г. Ашхабад, 19 сентября 2025 года.)

Дорогие соотечественники!

Уважаемые участники заседания Халк Маслахаты!

Сегодня, в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства, мы славными свершениями и трудовыми достижениями встречаем главный праздник нашей страны – День независимости Туркменистана.

Сердечно поздравляю вас и родной народ с 34-й годовщиной священной независимости! Желаю вам крепкого здоровья, счастливой жизни и больших успехов в осуществляемой деятельности!

Дорогие соотечественники!

За годы независимости в стране проделана колоссальная работа. Во всех сферах экономики реализованы кардинальные преобразования.

Грандиозные начинания и высокие цели Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Героя-Аркадага позволили приумножить авторитет независимой, постоянно нейтральной Родины и превратить её в мощное государство.

Укрепляется авторитет Отчизны на международной арене как страны мира и дружбы, надёжного партнёра.

Сегодня мы проводим заседание Халк Маслахаты Туркменистана, на котором определим задачи по дальнейшему развитию нашего ­независимого государства. В целях их успешного претворения в жизнь будут приняты важные документы.

Уважаемые участники заседания!

Мы придаём особое значение развитию экономики на программной основе.

На базе новых технологий и инноваций добиваемся больших успехов в формировании современной экономики.

Последовательно повышая социально-бытовой уровень жизни населения, обеспечивая устойчивое развитие, мы значительно укрепили фундамент нашей экономики.

С начала текущего года рост ВВП стабильно поддерживается на уровне 6,3 процента, что демонстрирует успешную реализацию осуществляемых в стране преобразований.

Проводится необходимая работа, направленная на дальнейшее повышение эффективности государственной инвестиционной политики. Организуемые международные форумы по привлечению иностранных инвестиций в экономику Туркменистана создают хорошие условия для установления новых бизнес-контактов и ознакомления с инвестиционным потенциалом страны.

Мы и впредь будем претворять в жизнь инвестиционные проекты и развивать международное сотрудничество в данной области.

В стране реализуются региональные и национальные инвестиционные проекты, что содействует последовательному укреплению экономической мощи регионов страны. В целях дальнейшего успешного выполнения поставленных в этом направлении задач была принята «Национальная программа Президента Туркменистана по преобразованию социально-бытовых условий населения сёл, посёлков, городов этрапов и этрапских центров на период до 2028 года» в новой редакции.

Уважаемые люди!

На основе «Программы социально-экономического развития Туркменистана и инвестиций на 2025 год» до конца текущего года в целях процветания Отчизны будет освоено капвложений в объёме 40 миллиардов 72 миллиона манатов. Это позволит возводить и модернизировать новые объекты производственного и социально-культурного назначения.

В стране активно продолжается строительство новых посёлков и сёл, современных жилых домов.

Последовательно растут объёмы льготных и потребительских кредитов, предоставляемых населению, особенно молодым семьям для приобретения жилья.

За счёт государственных средств в стране возводятся комфортабельные жилые дома для нуждающихся граждан, создаются дополнительные социальные преференции. Всё это – яркое свидетельство успешной реализации масштабных начинаний во имя счастливой жизни родного народа.

Уважаемые участники заседания!

Главная цель нашей экономической политики – последовательное повышение благосостояния народа.

Осуществляется комплексная деятельность по созданию новых рабочих мест во всех регионах страны и обеспечению социальной защищённости населения.

До конца текущего года число созданных новых рабочих мест составит более 3 тысяч. Недавно была принята «Концепция развития рынка труда в Туркменистане до 2030 года», на основе которой будут созданы новые рабочие места, совершенствоваться система трудоустройства населения.

В целях успешного выполнения в предстоящем году задач, определённых в Программе «Возрождение новой эпохи могущественного государства: Национальная программа социально-экономического развития Туркменистана в 2022–2052 годах», поручаю разработать и представить на рассмотрение Халк Маслахаты «Программу социально-экономического развития Туркменистана и инвестиций в 2026 году».

Уважаемые участники заседания!

Рост высокими темпами нацио­нальной экономики содействует последовательному увеличению доходов Государственного бюджета страны, являющегося важным инструментом экономического планирования. В данной связи в нынешнем году значительные средства главного финансового плана были направлены на развитие образования, здравоохранения, культуры, а также на строительство объектов производственного и социально-культурного назначения.

Общий объём выделенных из них инвестиций на возведение производственных сооружений составил 65,6 процента, а на объекты социально-культурного назначения – 34,4 процента.

Обеспечено целевое использование и освоение расходной части Госбюджета. За счёт реформирования экономики, достижения инновационного развития и повышения доли частного сектора увеличены доходы бюджета.

Осуществлённые преобразования по повышению качества банковских услуг и поддержанию курса национальной валюты позволили обеспечить устойчивость денежного обращения и экономического роста.

В перспективе будут предприняты все усилия для того, чтобы наша страна заняла достойное место в рейтинге развивающихся государств мира по экономическим показателям, составляемым авторитетными международными организациями. Это и есть главная цель нашей социально-экономической стратегии.

Уважаемые люди!

Мы успешно реализуем политику, нацеленную на масштабное развитие отечественной нефтегазовой отрасли и её активную интеграцию в международную энергетическую инфраструктуру.

В стране осуществляется огромная работа по добыче, переработке и экспорту углеводородных ресурсов.

В нынешнем году особое внимание будет уделено развитию нефтегазового сектора, строительству новых специализированных комплексов по переработке нефти и природного газа, а также совершенствованию геологоразведочных работ.

Вместе с тем ведётся строительство основного участка газопровода Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия по маршруту Серхетабат – Герат, именуемого «Arkadagyň ak ýoly». Успешно осуществ­ляется работа по поэтапному освоению газового месторождения «Galkynyş».

Недавно был введён в строй новый современный объект – нефтеналивной причал Туркменбашинского комплекса нефтеперерабатывающих заводов, что будет содействовать повышению объёмов экспорта производимых в стране углеводородных ресурсов и обеспечению их надёжной транспортировки.

Уважаемые участники заседания!

В строительно-промышленном комплексе проводится большая работа по формированию в независимой Отчизне инновационных производств.

Также создаются необходимые условия, направленные на наращивание потенциала данного сектора, создание производственной базы для частного предпринимательства в этой области.

В нынешнем году были сданы в эксплуатацию предприятие керамических изделий «Bäherden» в Бахерденском этрапе Ахалского велаята и цех по выпуску стекольной продукции на территории промышленного комплекса, расположенного в северной части столицы. Ввод в строй этих объектов позволяет на основе инновационных технологий производить высококачественную, соответствующую мировым стандартам продукцию.

Эффективная деятельность осуществляется по созданию новых производств в химической промышленности.

В настоящее время ведётся строительство комплекса жилых домов и зданий для работников химической индустрии в посёлке Гувлымаяк этрапа Туркменбаши Балканского велаята.

В перспективе планируется построить комплекс по производству карбамида в этрапе Туркменбаши Балканского велаята, вторую очередь завода по производству бензина из газа в Ахале, комплекс по производству минеральных удобрений в структуре химического завода в городе Туркменабат Лебапского велаята, а также завод по выпуску минеральных удобрений на территории Марыйского этрапа Марыйского велаята.

Эффективная деятельность осуществляется по обеспечению надёжных поставок электроэнергии за рубеж и бесперебойному снабжению электроэнергией внутренних потребителей.

Ввод в эксплуатацию современной гибридной солнечно-ветряной электростанции в Кизыларватском этрапе Балканского велаята значительно повысит потенциал энергетической отрасли.

В настоящее время в этрапе Турк­менбаши Балканского велаята высокими темпами ведётся строительство электростанции комбинированного цикла.

С целью модернизации автомобильных дорог и обеспечения их соответствия мировым стандартам, последовательно укрепляется материально-техническая база отрасли.

Продолжается прокладка автотрасс государственного значения, строится автомобильный мост через залив Гарабогаз.

В ближайшее время будет сдан в эксплуатацию участок Мары–Турк­менабат высокоскоростной автомагистрали Ашхабад–­Туркменабат.

В перспективе в строительно-промышленном комплексе будет продолжено создание инновационных предприятий и новых производств.

Дорогие соотечественники!

В результате проводимой нами социальной политики велаяты страны, города Ашхабад и Аркадаг стабильно развиваются. Первый в отечественной истории «умный» город Аркадаг, возведённый по инициативе Героя-Аркадага, является показателем мирной и счастливой жизни.

В настоящее время ведётся строительство второй очереди города Аркадаг. Работа, осуществляемая в этом городе, будет продолжена на основе «Концепции развития города Аркадаг в 2024–2052 годах».

В текущем году были открыты и сданы в эксплуатацию новые современные сёла Довлетли мекан в этрапе Ак бугдай и Багтлы замана в Каахкинском этрапе Ахалского велаята. Также состоялось торжественное открытие современного посёлка Битараплык Куняургенчского этрапа Дашогузского велаята.

В современном селе, которое намечено к открытию в Кизыларватском этрапе Балканского велаята, будут созданы все возможности для достойной жизни счастливых граждан.

Всё это в полной мере свидетельствует об успешности реализуемых начинаний во имя благополучной жизни родного народа.

Эти достижения являются результатом проводимой политики, выраженной в девизе «Родина является Родиной только с народом! Государство является государством только с народом!».

Уважаемые участники заседания!

Сельское хозяйство выступает в числе ведущих отраслей национальной экономики. Осуществляется эффективная работа по комплексному развитию сельскохозяйственного сектора, дальнейшему укреплению его материально-технической базы.

Успешно выполняются задачи, связанные с развитием птицеводства и животноводства, обеспечением продовольственного изобилия, рацио­нальным использованием земельных и водных ресурсов, охраной окружающей среды.

В нынешнем году трудолюбивые дайхане сдали на харман Родины свыше 1 миллиона 400 тысяч тонн пшеницы, являющейся источником изобилия, достоянием нашего народа и суверенной Отчизны!

Сердечно поздравляю земледельцев, мастеров высоких урожаев, которые проделали большую работу по выращиванию и сбору без потерь щедрого урожая зерна и выполнили договорные обязательства перед государством!

Предусматривается, что самоотверженные хлопкоробы в нынешнем году сдадут на харман Родины 1 миллион 250 тысяч тонн «белого золота».

Эффективно решаются поставленные задачи по развитию шелководческой отрасли. В текущем году было произведено более 2 тысяч 100 тонн коконов.

Развивается животноводческая и птицеводческая отрасли. Неуклонно растёт поголовье крупного и мелкого рогатого скота, птицы и верблюдов.

Связывая деятельность сельскохозяйственной отрасли с наукой и высокими технологиями, в перспективе мы будем её широко развивать.

Уважаемые участники заседания!

Мы уделяем большое внимание бережному отношению к природе, сохранению и приумножению её богатства.

Ведётся комплексная работа по превращению нашей страны в цветущий сад. Благодаря ежегодно проводимым всенародным озеленительным акциям обеспечивается экологическое благополучие.

На основе Национальной стратегии Туркменистана по изменению климата осуществляется целенаправленная деятельность по минимизации метановых выбросов с промышленных предприятий, функционирующих в нашей стране.

Уважаемые участники заседания!

Одной из ведущих отраслей экономики также является торговый комплекс.

Товары с брендом «Произведено в Туркменистане» пользуются большим спросом на мировом рынке.

Последовательно увеличиваются объёмы экспортируемой продукции, расширяется география рынков сбыта. Особое значение в наращивании международного партнёрства в этом направлении отводится проводимым выставкам и конференциям.

Большой резонанс вызвал национальный павильон Туркменистана на Всемирной выставке ­«ЭКСПО–2025», проходящей в городе Осака (Япония).

Уважаемые люди!

Мы также реализуем важные преобразования по модернизации текстильной индустрии. Выпуская высококачественные товары, расширяем экспортное производство, соответствующее международным стандартам.

Особое внимание придаётся развитию знаменитого искусства нашего народа – ковроткачеству. Осуществляется необходимая работа по популяризации в мире и последовательному совершенствованию этого великолепного искусства. В целом мы продолжим повышать производственный потенциал отрасли, запустив в будущем новые профильные предприятия

Уважаемые участники заседания!

Члены Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана заняты в различных областях и вносят достойный вклад в развитие страны.

Большая роль отводится предпринимателям в налаживании промышленных предприятий, производств по выпуску конкурентоспособной, экспортно-ориентированной, высокотехнологичной продукции. В будущем будет продолжено развитие малого, среднего и крупного бизнеса.

Дорогие соотечественники!

В транспортно-коммуникационном секторе реализуется эффективная работа.

Соответствующая деятельность осуществляется по развитию пассажиро-и грузоперевозок всеми видами транспорта, полному задействованию международного транспортно-транзитного потенциала. В этом направлении наша страна сотрудничает с Организацией Объединённых Наций и другими крупными международными структурами.

Мы считаем важной задачей расширение инфраструктуры транзитных транспортных коридоров по маршрутам Восток–Запад и ­Север–Юг.

Ведётся необходимая работа по развитию транспортного коридора Китай–Казахстан–Туркменистан–Иран и увеличению объёма грузоперевозок. Большое значение придаётся формированию международного мультимодального транспортного коридора из Азиатско-Тихоокеанского региона в страны Европы.

Осуществляется продуктивная деятельность, направленная на задействование на полную мощность потенциала Международного морского порта Туркменбаши, а также Судостроительного и ремонтного завода «Balkan».

Последовательно, в соответствии с реалиями времени, модернизируется система связи.

Мы и в будущем продолжим строительство в различных уголках страны объектов производственного и социального назначения транспортно-коммуникационного комплекса, а также работу по дальнейшему укреплению его материально-технической базы.

Уважаемые люди!

Последовательно совершенствовалась национальная сфера образования независимой страны. Проводится эффективная работа по воспитанию духовно совершенного молодого поколения с широким кругозором.

Одной из важных задач также выступает подготовка в стране высококвалифицированных специалистов международного уровня. В данном контексте считаем важным разработать Порядок планирования потребности в персонале в перспективе Министерством образования совместно с Министерством труда и социальной защиты населения и Министерством финансов и экономики. На основе этих прогнозов Министерству образования необходимо обеспечить подготовку государственного заказа по приёму в профессиональные образовательные учреждения.

Уважаемые участники заседания!

В процессе повышения эффективности научных исследований и новых технологических изысканий в сфере отечественной науки особая роль отводится высшим учебным заведениям.

В настоящее время ускоренными темпами продолжается строительство новых комплексов зданий Туркменского государственного архитектурно-строительного института в Ашхабаде и Туркменского государственного педагогического института имени Сейитназара Сейиди в городе Туркменабат.

В нынешнем году в День знаний и студенческой молодёжи с участием Героя-Аркадага был торжественно сдан в эксплуатацию комплекс зданий Международного университета промышленников и предпринимателей.

В новом учебном корпусе Государственного энергетического института Туркменистана созданы все условия для профессорско-преподавательского состава и студентов.

Наряду с этим в столице – Ашхабаде, в велаятах широко распахнули свои двери средние школы и детские сады, оснащённые новейшими технологиями.

В перспективе мы построим ещё много современных образовательных учреждений, что станет демонстрацией успешности деятельности, осуществляемой в сфере образования.

Уважаемые люди!

Здоровье, мирная и счастливая жизнь нашего народа – одно из ключевых направлений проводимой нами государственной политики.

В системе здравоохранения населению оказываются высококачественные медицинские услуги, соответствующие мировым стандартам.

В настоящее время высокими темпами продолжается строительство в столице Международного педиатрического центра, Международного научно-клинического центра онкологии и Стоматологического центра, а в санатории Арчман – дополнительного комп­лекса зданий на 400 мест.

В ближайшей перспективе в Ашхабаде планируется заложить фундаменты многопрофильной клиники Государственного медицинского университета имени Мырата Гаррыева, нового комплекса зданий Средней медицинской школы имени Индиры Ганди, Многопрофильной клиники, Многопрофильной клиники в городе Теджен Ахалского велаята.

Также предусматривается возведение международных онкологических центров в Марыйском, Балканском и Лебапском велаятах, а в Даш­огузском велаяте – Центра охраны здоровья матери и ребёнка.

Вся эта работа демонстрирует широкое внедрение в национальную систему здравоохранения передовой практики в области профилактики, диагностики и терапии заболеваний.

Словом, охрана здоровья населения и обеспечение благополучия в стране – наши главные цели.

Уважаемые люди!

В Туркменистане огромное внимание уделяется воспитанию молодых в духе патриотизма, гуманизма и высокой нравственности. Большое значение придаётся воспитанию физически здорового поколения, духовному и социальному развитию молодёжи.

Уверен, что в будущем наши спорт­смены будут поднимать спортивный престиж нашего независимого, постоянно нейтрального государства в мире, демонстрируя прекрасный пример патриотизма и мастерства на международных соревнованиях.

Уважаемые участники заседания!

Культура и искусство – духовное достояние народа. Сфере культуры отведена большая роль в деле бережного сохранения и популяризации в мире духовных ценностей и культурного наследия.

В современную эпоху регулярно проводятся различные фестивали, концерты, выставки, творческие встречи и другие культурно-массовые мероприятия в целях прославления достижений туркменской культуры и искусства.

В нынешнем году в Ахалском велаяте прошла Неделя культуры. В будущем году Неделя культуры состоится в Балканском велаяте.

Мы и впредь будем предоставлять все возможности для созидательного труда творческих работников, создания ими современных и совершенных произведений.

Уважаемые люди!

Мы придаём особое значение продуктивным отношениям со Специализированным учреждением Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры – ЮНЕСКО.

За прошедший период в Список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО были внесены Древний Мерв, Куняургенч и Парфянские крепости Нисы, а также девять нематериальных культурных ценностей – в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества этой Организации.

Мы и впредь будем расширять спектр деятельности с ЮНЕСКО.

Уважаемые участники заседания!

Одним из ключевых векторов внешней политики нашего государства выступает развитие равноправных и взаимовыгодных отношений со странами мира.

Сегодня Туркменистан стал центром проведения форумов международного уровня.

Прошедшая на высоком уровне в текущем году в Национальной туристической зоне «Аваза» Третья Конференция Организации Объединённых Наций по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, значительно повысила международный авторитет Туркменистана, который качественно по-новому подходит к решению важных воп­росов глобального и регионального значения.

По итогам Третьей Конференции Организации Объединённых Наций по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, была принята Авазинская политическая декларация, а также представлена Авазинская программа действий на 2024–2034 годы.

Убеждён, что Конференция высокого уровня и состоявшиеся плодотворные встречи призваны содействовать укреплению и наращиванию сотрудничества между развивающимися государствами, не имеющими выхода к морю, и странами-транзитёрами, а также достижению Целей устойчивого развития.

Уважаемые люди!

В декабре текущего года мы вместе с мировым сообществом широко отметим значимую историческую и знаменательную дату – славный 30-летний юбилей постоянного нейтралитета Туркменистана.

Исходя из статуса постоянного нейтралитета, признанного Организацией Объединённых Наций и закреплённого в нашей Конституции, мы прилагаем необходимые усилия для развития и укрепления сотрудничества со всеми государствами, авторитетными международными структурами.

В ближайшее время мы примем участие в очередной, 80-й юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций, которая проходит в городе Нью-Йорк Соединённых Штатов Америки. На этой исторической сессии мы изложим приоритетные позиции Туркменистана, направленные на укрепление всеобщего мира и безопасности, на устойчивое развитие, расширение сотрудничества в транспортной и энергетической сферах. Перспективными векторами партнёрства также выступают экологическая безопасность, изменение климата и рациональное использование водных ресурсов, развитие многостороннего гуманитарного взаимодействия.

Единогласное принятие Генеральной Ассамблеей Организации Объединённых Наций по инициативе Туркменистана Резолюции «2025 год – Международный год мира и доверия» – свидетельство широкой поддержки на международном уровне усилий, предпринимаемых нашей страной в деле обеспечения всеобщего мира.

На состоявшемся 21 марта 2025 года 61-м пленарном заседании 79-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций по инициативе нашей страны единогласно была принята Резолюция «Постоянный нейтралитет Туркменистана», что стало ещё одним подтверждением достойного продолжения политики нейтралитета, повышения авторитета Отчизны на мировой арене.

По случаю Международного года мира и доверия и 30-летия постоянного нейтралитета страны с широким размахом проводятся международные мероприятия.

Представительный Форум Международного года мира и доверия, который пройдёт 12 декабря текущего года, будет иметь важное значение в распространении на планете созидательной доктрины нашего государства.

Вместе с тем это станет наглядным подтверждением успешной реализации беспрецедентных усилий нашей страны по обеспечению всеобщего мира и укреплению доверия между государствами.

Мы и впредь готовы развивать эффективное сотрудничество с международными организациями.

Уважаемые люди!

Каждое свершение нашей страны осуществлеятся на основе совершенствования национального законодательства. Меджлисом независимой Родины проводится эффективная работа, направленная на защиту законных интересов граждан и развитие отраслей экономики.

В то же время считаю, что одним из важных требований времени выступает принятие новых законодательных актов и систематическая модернизация действующих.

Следует также укреплять правовую базу осуществляемой масштабной деятельности по дальнейшему повышению уровня жизни нашего народа.

С целью успешного выполнения работ, предусмотренных в принятых национальных программах, и создания благоприятных условий для плодотворного труда населения, особое внимание нужно уделять изу­чению и анализу поступающих от граждан предложений.

В данном контексте важное значение имеют выдвинутые на сегодняшнем заседании Халк Маслахаты с учётом ходатайств жителей велаятов и трудолюбивых дайхан предложения о создании новых этрапов.

Это призвано содействовать социально-экономическому развитию велаятов, дальнейшему улучшению социально-бытовых условий населения, повышению эффективности работ, проводимых в сельскохозяйственном секторе.

Уважаемые участники заседания!

Реализуемые сегодня в стране грандиозные преобразования, достигаемые успехи вызывают у каждого из нас национальную гордость и чувства истинного патриотизма. В данной связи мы должны самоотверженно трудиться во имя независимости и постоянного нейтралитета, счастливой и мирной жизни.

Уважаемые участники заседания!

Дорогие соотечественники!

Наш путь в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства – это путь счастья и суверенного развития, по которому мы и впредь будем уверенно продвигаться, связав воедино прошлое, настоящее и будущее.

Мы успешно продолжим следовать по заложенному Героем-­Аркадагом курсу государственности в целях развития нашей страны в единстве и согласии.

Представленные на заседании Халк Маслахаты Туркменистана сведения о наших достижениях, а также новые цели ставят перед нами большие задачи на предстоящий год, которые, твёрдо уверен, мы сможем с честью решить самоотверженным трудом вместе с народом.

Наша главная цель – повышение авторитета независимой, постоянно нейтральной Отчизны – Туркменистана, родного народа.

В этой связи мы должны направить все усилия для обеспечения дальнейшего процветания независимой, постоянно нейтральной Родины и повышения уровня жизни нашего мужественного народа.

Уважаемые люди!

Дорогие соотечественники!

Ещё раз от всей души поздравляю вас и родной народ с 34-й годовщиной независимости Отчизны!

Желаю всем крепкого здоровья, мирной и счастливой жизни, а ­независимой, постоянно нейтральной Родине – процветания!

Пусть и впредь приумножается авторитет нашего независимого государства в мире!

Да здравствует эра Возрождения новой эпохи могущественного государства!

Да здравствует независимый, постоянно нейтральный Туркменистан! ///TDH, 19 сентября