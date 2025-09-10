3-й Экономический форум ЕС-Центральная Азия состоится в Узбекистане в ноябре

Третий Экономический форум ЕС-Центральная Азия состоится в Ташкенте, Узбекистан, 26 ноября 2025 года, сообщается на веб-сайте Генерального директората Европейской комиссии по международному партнерству.

Форум, который будет организован совместно с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Центром международной торговли (МТЦ), соберет представителей ЕС и его государств-членов, Правительств стран Центральной Азии, частный сектор Европы и Центральной Азии, международные финансовые институты и другие международные организации.

Являясь ключевой платформой для сотрудничества ЕС-ЦА, в соответствии с программой ЕС Global Gateway, форум будет посвящен укреплению экономического партнерства. Ключевыми темами для обсуждений станут улучшение делового климата, расширение торговых и транспортных связей, содействие региональной интеграции, повышение региональной конкурентоспособности за счет развития навыков, налаживание устойчивых цепочек создания стоимости важнейших сырьевых ресурсов.

Мероприятие будет приурочено к Форуму инвесторов по Транскаспийскому транспортному коридору и связуемости, который состоится на следующий день.

Предыдущие Экономические форумы ЕС-Центральная Азия принимали у себя Бишкек (2021 г.) и Алматы (2023 г.). ///nCa, 10 сентября 2025 г.