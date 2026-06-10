ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ТУРКМЕНСКИМ ЗЕМЛЯМ – Фотовыставка работ Поля Надара 1890 г. откроется в Ашхабаде

С 11 по 23 июня 2026 года в Музее изобразительных искусств Туркменистана пройдёт уникальная фотовыставка «Путешествие по туркменским землям». Посетители увидят редкие снимки, сделанные французским фотографом Полем Надаром в 1890 году, захватывающую картину жизни в Центральной Азии на рубеже эпох.

Выставка организована Французским институтом и Посольством Франции в Туркменистане при поддержке Министерства культуры Туркменистана.

Проект реализован благодаря содействию Музея изобразительных искусств Туркменистана, Французского Института Исследований Центральной Азии (IFEAC) и Total Energies.

На экспозиции будут представлены портреты местных жителей и величественные пейзажи туркменских земель, запечатлевшие неповторимое наследие региона. Эти запечатлённые моменты жизни открывают зрителям не только визуальную летопись 1890 х годов, но и служат мостом культурного обмена, укрепляя франко туркменские связи.

Особое событие выставки

Присутствие г-жи Светланы Горшениной, Научный руководитель в CNRS (Eur’Orbem, Париж), приглашенный научный сотрудник IFEAC. Эксперт в области истории Центральной Азии, она поделится своими наблюдениями о значении работ Надара для понимания региона и его места в мировой культуре.

О Поле Надаре

Поль Надар (1856–1939), сын знаменитого французского фотографа Феликса Надара, продолжил семейное дело, развивая собственный подход к репортажной фотографии. Увлечённый техническими новшествами и путешествиями, он стал одним из наиболее выдающихся французских фотографов своего времени. Его экспедиции позволили запечатлеть территории, практически неизвестные европейцам, оставив после себя богатое визуальное наследие, представляющее значительный исторический и культурный интерес.

Уникальное путешествие в сердце Центральной Азии

В 1890 году Поль Надар отправился в Центральную Азию по случаю первой Международной выставки в Ташкенте и в связи с развитием Закаспийской железной дороги, которая в то время символизировала модернизацию и открытие Центральной Азии для европейцев. Получив приглашение документировать это путешествие, он стал проводником для зарождающегося интереса к региону.

Помимо своей документальной ценности, эти изображения с большой чувствительностью запечатлели мгновения повседневной жизни и создают живую картину Центральной Азии конца XIX века. Сегодня они представляют собой бесценное наследие, позволяющее лучше понять общества, культуры и образ жизни того времени.

Приглашение к культурному диалогу

Через портреты, пейзажи и сцены повседневной жизни выставка приглашает посетителей заново открыть для себя общее культурное наследие и по-новому взглянуть на историю. Она также напоминает о роли фотографии в знакомстве европейцев с Центральной Азией и позволяет увидеть захватывающую картину жизни региона конца XIX века.

Практическая информация

Выставка: «Путешествие по туркменским землям». Фотографии Поля Надара (1890)

Даты: 11–23 июня 2026 года

Место проведения: Музей изобразительных искусств Туркменистана, Ашхабад

Организаторы: Французский институт в Туркменистане и Посольство Франции в Туркменистане

При поддержке: Министерства культуры Туркменистана

Партнёры: Музей изобразительных искусств Туркменистана, IFEAC, TotalEnergies /// Посольство Франции в Туркменистане, 10 июня 2026 г.