Туркменистан подтверждает приверженность глобальному режиму запрещения ядерных испытаний в рамках визита главы ОДВЗЯИ в Ашхабад

Туркменистан подтвердил свою многолетнюю приверженность делу обеспечения международного мира, безопасности и ядерного нераспространения в ходе визита Исполнительного секретаря Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Роберта Флойда, который находится в Ашхабаде для участия в мероприятиях, приуроченных к 30-летию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

8 июня Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял Роберта Флойда. В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества между Туркменистаном и ОДВЗЯИ, а также более широкие международные усилия, направленные на укрепление глобального режима запрещения ядерных испытаний.

Выразив признательность за аудиенцию, Роберт Флойд высоко оценил внешнюю политику Туркменистана, основанную на принципах постоянного нейтралитета и нацеленную на содействие международному миру и безопасности.

Он подчеркнул важность сотрудничества с Туркменистаном для ОДВЗЯИ и отметил активную роль страны в продвижении идеалов, заложенных в ДВЗЯИ.

Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что в 2026 году исполняется 30 лет со дня принятия Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний — знакового международного соглашения, направленного на запрет всех ядерных взрывов во всем мире. Он поприветствовал участие Исполнительного секретаря ОДВЗЯИ в региональной конференции высокого уровня, посвященной этой юбилейной дате, и пожелал ему продуктивных встреч в ходе пребывания в Туркменистане.

Роберт Флойд выразил благодарность за теплый прием и подчеркнул, что решение отметить юбилейную дату Договора в Туркменистане отражает твердую приверженность страны делу мира и международного сотрудничества.

В ходе встречи Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что Туркменистан, твердо придерживаясь своего международно признанного статуса постоянного нейтралитета, который был трижды подтвержден Организацией Объединенных Наций, продолжает проводить внешнюю политику, направленную на укрепление глобальной и региональной безопасности, стабильности и устойчивого развития.

Особое внимание было уделено активному участию Туркменистана в ключевых международных инструментах в области нераспространения, включая Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и Договор о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии (ДЗСЯОЦА).

Глава государства отметил, что Туркменистан последовательно выполняет свои обязательства по данным соглашениям и высоко ценит конструктивное партнерство с ОДВЗЯИ.

Визит также совпал с открытием в Ашхабаде Регионального семинара и Интегрированного учебного курса для Национальных центров данных (НЦД), организованных ОДВЗЯИ совместно с Правительством Туркменистана, Институтом сейсмологии и физики атмосферы Академии наук Туркменистана и Национальным центром данных Туркменистана.

Пятидневная программа обучения, проходящая с 8 по 12 июня, собрала 25 специалистов из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Семинар призван укрепить потенциал национальных центров данных и повысить эффективность использования данных Международной системы мониторинга (МСМ) ОДВЗЯИ и продуктов, предоставляемых Международным центром данных (МЦД), которые составляют основу верификационного режима Договора.

Учебная программа включает обучение доступу и анализу данных МСМ, работе с программным комплексом «NDC-in-a-Box», а также использованию инструментов сейсмического анализа, таких как SeisComP и Geotool. Участники также посетят Национальный центр данных Туркменистана для получения практического опыта и обмена техническими знаниями.

По словам организаторов, семинар служит важной платформой для технического сотрудничества и научного обмена между странами-участницами, способствуя укреплению регионального верификационного потенциала и развитию взаимодействия между национальными институтами, задействованными в мониторинге соблюдения ДВЗЯИ.

В ходе своего визита Роберт Флойд также встретится с участниками семинара, чтобы обсудить важнейшую роль, которую национальные центры данных играют в поддержке глобальной верификационной архитектуры ДВЗЯИ.

Одновременное проведение юбилейных мероприятий высокого уровня и технического семинара подчеркивает двойную значимость режима ДВЗЯИ: продвижение политических обязательств по построению мира, свободного от ядерных испытаний, при одновременном постоянном укреплении научно-технических механизмов, обеспечивающих их соблюдение.

Для Туркменистана эти события отражают неизменную поддержку страной многосторонних инициатив в области разоружения и ее более широкую приверженность укреплению международного мира, доверия и безопасности посредством диалога и сотрудничества. /// nCa, 10 июня 2026 г.