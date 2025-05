В Ашхабаде посольством Азербайджанской Республики была организована конференция, посвящённая вопросам энергетики

По случаю 102-й годовщины со дня рождения Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева в отеле «Йылдыз» в городе Ашхабаде посольством Азербайджанской Республики в Туркменистане была проведена конференция на тему «Гейдар Алиев — энергетическая дипломатия: солидарность во имя зелёного мира».

Посол Азербайджана в Туркменистане Гисмет Гезалов в своем выступлении на конференции отметил, что Гейдар Алиев как основатель современного Азербайджана определил основы энергетической политики страны и сыграл решающую роль в превращении Азербайджана в значимого участника мирового энергетического рынка. Гисмет Гезалов напомнил, что подписанием «договора века» по инициативе Гейдара Алиева была заложена основа нефтяной стратегии, способствовавшей укреплению экономической и политической власти Азербайджана. По его словам, международные энергетические проекты Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум и Баку-Супса, реализованные по инициативе Гейдара Алиева, повысили глобальное значение Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности и сделали страну надёжным партнёром. Гисмет Гезалов также подчеркнул, что вопросы экологической безопасности и диверсификации энергетики, которые были приоритетными в энергетической политике Гейдара Алиева, сегодня являются основой для развития Азербайджана в направлении «зелёной энергии».

В ходе своего выступления посол Гисмет Гезалов коснулся темы COP29 и рассказал об активной поддержке Азербайджаном международных усилий по борьбе с изменением климата. Он отметил, что проведение COP29 в Азербайджане является одним из наиболее значимых событий 2024 года. Касаясь достижений и статистических показателей, достигнутых на Cop29, посол также подробно проинформировал участников о повестке дня зелёной энергии Азербайджана, достижениях Азербайджана в области альтернативной энергетики, перспективах. Посол сообщил о 14 инициативах, предлженных Азербайджаном в рамках COP29, а также о проведённых мероприятиях,принятых решениях и подписанных документах. Особое внимание было уделено таким темам, как экология, энергетика, финансы, продовольственная безопасность, технологии, которые активно обсуждались в ходе встречи мировых лидеров по климату.

Касаясь роли Азербайджана в глобальном и региональном сотрудничестве в области противодействия изменению климата, посол Гисмет Гезалов в своём выступлении отметил взаимодействие в рамках COP29 со странами Центральной Азии и Организацией тюркских государств. Посол особо выделил соглашение о стратегическом партнёрстве, подписанное по инициативе Азербайджана между Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистаном в области возобновляемых источников энергии, а также проект по созданию кабельной линии для передачи экологически чистой энергии через Каспийское море в Европу. Кроме того, он упомянул о новых инициативах сотрудничества в области климата и инноваций в рамках программ SPECA и CAREC, а также о том, что экологические и транспортные вопросы Каспийского моря находятся в повестке дня. Касаясь сопредседательства Туркменистана в SPECA в 2025 году, посол Гисмет Гезалов выразил уверенность в том, что эти инициативы приведут к расширению сотрудничества и достижению успешных результатов в будущем. Отмечая, что Азербайджан и Туркменистан присоединились к глобальному метановому обязательству, Гисмет Гезалов выразил удовлетворение тем, что, несмотря на наличие значительных запасов нефти и природного газа, обе страны, придерживаясь своих обязательств по сокращению выбросов метана, вносят свой вклад в реализацию проектов по изменению климата. Посол особо подчеркнул, что под руководством Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в стране были предприняты важные шаги по развитию зелёной энергетики.

На конференции приняли участие заместитель министра иностранных дел Туркменистана Ахмет Гурбанов, посол Турции Ахмет Демирок, посол Великобритании Сетефен Конлон, посол Казахстана Нурлан Ногаев. Кроме того, в мероприятии участвовали Постоянный координатор ООН в Туркменистане Дмитрий Шлапаченко и специальный представитель генерального секретаря ООН — руководитель регионального центра ООН по превентивной дипломатии в Центральной Азии Каха Имнадзе, а также представитель компании «Чалык Энерго» Ахмет Аныл Алишбах. В ходе конференции было представлено видеообращение депутата Азербайджана, проректора Университета АДА Фариза Исмаилзаде. В своих выступлениях участники подчеркнули важность конференции, обсудили стратегические инициативы в энергетической сфере, принципы экологической безопасности и «зелёной» экономики, а также отметили важность энергетического сотрудничества на региональном и глобальном уровнях. Кроме того, были рассмотрены перспективы дальнейшего развития в этой области.

В рамках конференции были продемонстрированы видеоматериалы, подробно освещающие проекты Азербайджана в области альтернативной энергетики, а также результаты, достигнутые в ходе конференции Cop29.

Мероприятие продолжилось официальным ужином, на котором были представлены произведения азербайджанской, мировой и туркменской музыки. В конференции приняли участие послы, аккредитованные в Туркменистане, представители международных организаций, а также сотрудники энергетических компаний и средств массовой информации. /// nCa, 10 May 2025 (in cooperation with Embassy of Azerbaijan in Turkmenistan)