Трехсторонний саммит Туркменистан-Таджикистан-Узбекистан

Президенты Туркменистана, Таджикистана и Узбекистана встретились в Ашхабаде 4 августа 2023 года на своем первом трехстороннем саммите.

В этом отчете мы приводим краткие версии их выступлений и некоторых встреч на полях главного мероприятия.

* * *

Выступления президентов на саммите

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов

[Источник – пресс-релиз МИД Туркменистана]

Открывая Саммит, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов отметил, что первая встреча глав Туркменистана, Таджикистана и Узбекистана в трёхстороннем формате является значимым и глубоко закономерным событием, соответствующим логике нашего сотрудничества и отражающим его последовательный характер.

Как подчеркнул Президент Туркменистана, тесная совместная работа, согласование приоритетов, координация планов развития востребованы временем, отвечают коренным интересам наших народов, возможностям и потребностям национальных экономик. Важно и то, что, выстраивая свои отношения на современных принципах, стороны опираются на общий цивилизационный фундамент, используют многовековой позитивный опыт, обеспечивая тем самым историческую преемственность в нынешних геополитических и экономических условиях.

Было отмечено, что серьёзные вопросы, стоящие в текущей трёхсторонней повестке, напрямую пересекаются с задачами и перспективами общерегионального развития. Поэтому нынешний Саммит является важной конструктивной частью пятистороннего взаимодействия в рамках Консультативных встреч глав государств Центральной Азии, естественным дополнением и обогащением данного формата.

Сделав акцент на повестке дня Саммита, глава Туркменистана отметил, что предстоит обсудить ряд важных вопросов, решение которых позволит обеспечить успешность трёхстороннего сотрудничества на долгосрочную перспективу, задействовав в полной мере объективные преимущества и возможности.

Обозначив в числе первых такую актуальную для стран региона тему, как устойчивое водообеспечение, Президент Сердар Бердымухамедов констатировал важность вопроса формирования механизмов рационального управления водными ресурсами, реализации практических шагов в этом направлении. Речь, в частности, идёт о внедрении водосберегающих технологий, модернизации существующих водохозяйственных объектов, о других соответствующих мерах и концептуальных технологических решениях, которые бы позволили обеспечить водные потребности наших стран в полном объёме и при учёте взаимных интересов. Одним из таких решений могло бы стать рассмотрение возможностей создания водной трубопроводной инфраструктуры.

В ряду важнейших направлений партнёрства – энергетика. В этом контексте глава Туркменистана высказался о целесообразности создания модели сотрудничества, которая обеспечит растущие энергетические потребности трёх стран и необходимый запас прочности национальных энергосистем.

Подчеркивалось, что для достижения этих стратегических целей нужен системный, предметный подход. В данной области уже имеются определённые наработки и хорошие примеры взаимодействия, в частности, в сфере электроэнергетики. В целом, Туркменистан готов к продолжению такого сотрудничества, приданию ему устойчивого характера. Наряду с этим, Президент Сердар Бердымухамедов озвучил предложение, касающееся налаживания долгосрочного трёхстороннего взаимодействия в газовой отрасли.

Приоритетное место в сотрудничестве Туркменистана, Таджикистана и Узбекистана также отводится транспортной сфере. Страны занимают ключевое географическое положение в транспортно-транзитном сообщении между Азией и Европой. Это открывает колоссальные возможности для создания на территории трёх государств полноценного логистического хаба, соединяющего две части Евразийского континента. В данном контексте Президент Туркменистана высказался за сложение усилий для формирования единой транспортной стратегии. Отмечалось также, что взаимодействие в этом направлении способно во многом обеспечить выход на договорённости с международными партнёрами.

Вместе с тем глава Туркменистана подчеркнул необходимость более целенаправленно совместно проводить на мировой арене согласованную транспортную дипломатию, предусматривающую активную работу со специализированными структурами – Европейской Экономической комиссией ООН, Экономической и Социальной комиссией ООН для Азии и Тихого океана, Международным союзом автомобильного транспорта, Организацией сотрудничества железных дорог.

Кроме того, не должны оставаться в стороне такие важные вопросы трёхстороннего сотрудничества, как расширение торговли и увеличение объёмов взаимного товарооборота, промышленная кооперация, стимулирование партнёрства в сфере малого и среднего предпринимательства, поощрение инвестиционной деятельности.

Глава Туркменистана высказал убеждение, что сегодняшняя встреча станет этапным событием в развитии многопланового сотрудничества, послужит укреплению братства, добрососедства и взаимного уважения между нашими государствами и народами.

В завершение своего выступления Президент Сердар Бердымухамедов особо отметил личный вклад Президентов Таджикистана и Узбекистана в развитие плодотворного взаимодействия с нашей страной, подтвердив готовность Туркменистана к наращиванию трёхстороннего партнёрства.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев

[Источник – официальный вебсайт Президента Узбекистана]

В начале своего выступления глава Узбекистана выразил признательность Президенту Туркменистана за организацию саммита на высоком уровне и оказываемое гостеприимство, а также поблагодарил Национального лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова за инициативу проведения мероприятия.

Подчеркнуто, что общая политика открытости, единства и сплоченности стран региона приносит реальные результаты. В разы увеличились масштабы торговых операций и кооперационных сделок, в том числе в отраслях промышленности, сельском хозяйстве, энергетике и логистике. Расширились межрегиональные контакты и культурно-гуманитарные обмены.

Отмечена эффективная деятельность Консультативных встреч глав государств Центральной Азии. Констатировано, что благодаря общему пониманию принимаются взаимоприемлемые решения по актуальным вопросам двусторонней и региональной повестки.

Акцентировав внимание на новых вызовах, Президент Узбекистана подчеркнул необходимость совместного поиска адекватных и глубоко продуманных ответов.

Это особенно важно в условиях растущего дефицита воды в регионе, который приобретает острый характер в последние годы.

Предложено активизировать сотрудничество в таких направлениях, как внедрение передовых водосберегающих технологий и модернизация систем ирригации, цифровизация процессов управления водными ресурсами, совместное развитие инфраструктуры для сбора и хранения селе-паводковых вод.

– В этих вопросах нужно задействовать весь потенциал Международного фонда спасения Арала, а также сотрудничества по линии партнерских организаций и структур, таких как Всемирный банк и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, – заявил Мирзиёев.

Далее Президент отметил, что в энергетической сфере между странами Центральной Азии налажено тесное, плодотворное взаимодействие, в том числе в сфере поставок и транзита энергоносителей.

С учетом общих планов по переходу на «зеленую» экономику инициирована совместная реализация проектов в сфере гидро- и тепловой энергетики.

Отдельное внимание уделено объединению усилий по созданию интегрированной транспортной инфраструктуры. Лидер нашей страны высказал мнение, что развитие коридора Узбекистан – Туркменистан – Иран, активное задействование потенциала Транскаспийского маршрута позволят повысить привлекательность Центральной Азии как транзитного центра международных коридоров Восток – Запад и Север – Юг.

В этих целях предложено совместно создавать благоприятные условия для международных перевозчиков, ускорять цифровизацию и увеличивать пропускную способность контрольно-пропускных пунктов.

Отмечена важность координации усилий и взаимной поддержки инициатив, выдвигаемых странами региона на главной международной площадке – в рамках Организации Объединенных Наций.

В завершение своего выступления Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что Узбекистан намерен и далее поддерживать выдвинутые инициативы, направленные на обеспечение мира, стабильности и процветания региона Центральной Азии.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон

[Источник – таджикские сми, в том числе Asia Plus]

В ходе своего выступления Лидер нации в качестве приоритета внешней политики Таджикистана подчеркнул устойчивое развитие отношений дружбы и взаимовыгодного сотрудничества с Туркменистаном и Узбекистаном. В этой связи было отмечено, что дальнейшее всестороннее расширение межгосударственных связей отвечает коренным интересам народов трех стран, способствует поддержанию мира и безопасности в Центральной Азии.

Глава Таджикистана также отметил, что благодаря созданной в последние годы благоприятной политической атмосфере, на пространстве Центральной Азии продолжается активный процесс расширения торгово-экономических связей, что способствует устойчивому развитию стран региона.

В контексте энергетического и водно-экологического взаимодействия Лидер нации заявил, что Таджикистан, с учётом своих гидроэнергетических ресурсов, нацелен на дальнейшее развитие производства «зелёной энергии», готов и далее активно сотрудничать со странами региона в этом направлении. Обратив внимание на происходящие в последние годы климатические изменения, Президент Таджикистана особо отметил значение глобальных инициатив Таджикистана в области воды и климата, которые служат общим интересам и находят неизменную поддержку мирового сообщества.

Уважаемый Эмомали Рахмон, в то же время, призвал к эффективному использованию потенциала трех стран в транспортной сфере, который может и далее содействовать обеспечению устойчивости национальных экономик. В этом контексте Глава Таджикистана указал на формирование на территории нашей страны приоритетных торгово-транзитные коридоров, с Востока на Запад и с Севера на Юг, имеющих международное значение.

* * *

Совместное заявление

По итогам саммита Главы Туркменистана, Таджикистана и Узбекистана приняли совместное заявление.

* * *

Информация Заместителя Главы РЦПДЦА г-на Филиппа Сапрыкина о деятельности Регионального Центра по Превентивной дипломатии для Центральной Азии

(Ашхабад, 4 августа 2023 года )

Ваши Превосходительства!

Уважаемые Главы Государств,

Позвольте от имени Руководства моей Организации выразить Вам признательность за возможность проинформировать Вас о некоторых аспектах деятельности Регионального Центра.

Ваши Превосходительства,

За последние 30 лет поступательного развития, государства Центральной Азии, достигли значительных успехов в укреплении государственности и экономическом развитии. Сегодня Центральная Азия во многих аспектах является моделью регионального сотрудничества.

Страны региона вносят свой весомый вклад в противостояние глобальным вызовам, которые влияют на весь мир. В последние годы возникли новые тревожные тенденции, включая усилившееся геополитическое противостояние в мире. В ответ на сложную международную ситуацию Генеральный Секретарь ООН выдвинул Новую Повестку Дня для Мира. В ней он предлагает конкретные меры по предотвращению конфликтов и укреплению коллективной системы безопасности на многостороннем уровне, а также на основе приверженности целям и ценностям Устава ООН. Новая Повестка призывает к инклюзивному, сетевому многостороннему сотрудничеству для более эффективного реагирования и выполнения задач в интересах людей и планеты, а также для ускорения достижения целей в области устойчивого развития.

Хочу подчеркнуть, что в Центральной Азии вода, экология и изменение климата остаются ключевыми с точки зрения устойчивого экономического и социального развития. Уменьшение объёмов воды, таяние ледников и последствия изменения климата ставят перед правительствами огромные задачи по обеспечению водной, энергетической, продовольственной и транспортной безопасности. Трансграничный характер водных и экологических ресурсов диктует необходимость углубления и интенсификации регионального сотрудничества. Вода в конечном итоге должна стать фактором объединения усилий, и сегодняшняя трехсторонняя встреча на высшем уровне наглядное тому свидетельство.

Страны Центральной Азии уже проделали большую совместную работу по обеспечению устойчивого развития в соответствии с Повесткой дня 2030. Они также продолжают принимать необходимые меры по борьбе с последствиями изменения климата, высыхания Аральского моря и таяния ледников, а также по обеспечению справедливого водопользования.

Мы с большим удовлетворением наблюдаем за решительными шагами государств по укреплению регионального сотрудничества. Консультативные встречи Глав Государств региона являются символом этой тенденции. Хочу подчеркнуть, что приоритеты, определенные в Совместных заявлениях по итогам таких встреч, служат руководством для нашей работы по вопросам, имеющим отношение к мандату Центра, в том числе по водной и климатической проблематике. В этой связи, итоги предстоящей 5-ой Консультативной встречи в Душанбе, также станут для нас важным ориентиром в дальнейшей деятельности.

Ваши Превосходительства,

Позвольте мне теперь перейти к сотрудничеству между Вашими правительствами и Региональным центром ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии. Хочу напомнить, что Генеральный Секретарь ООН, Антониу Гутерриш, уделяет большое внимание экологическим проблемам Аральского моря. В ходе своего визита в регион (в 2017 г.) он смог лично убедиться в проблемах Аральского моря.

В соответствии с мандатом Совета Безопасности ООН Региональный Центр оказывает содействие государствам Центральной Азии в укреплении сотрудничества по наиболее актуальным вопросам региональной повестки дня.

Один из важнейших компонентов этой работы – это проблематика трансграничного управления водными ресурсами и климатическая безопасность. Сегодня Региональный Центр реализует комплекс мероприятий в рамках Стратегии поддержки сотрудничества между государствами Центральной Азии в водно-энергетической, экологической и климатической областях на 2022-2025 годы. В нее также включены новые элементы, как например, гендерное равенство.

В основном наши усилия фокусируются на создании благоприятных условий для взаимовыгодных региональных договорённостей по водным, энергетическим и экологическим вопросам, которые помогут укрепить региональный мир и безопасность, особенно в контексте изменения климата.

С самого начала своей деятельности Центр предлагал различные подходы по совершенствованию международно-правовой базы регионального водного взаимодействия. При этом учитывался положительный международный опыт работы в данной области, включая на основе бассейнового подхода. Наши мероприятия были направлены на обсуждение предложений и документов, отражающих региональную специфику в Центральной Азии, а также на поддержку межправительственного диалога, обучение водной дипломатии, и развитие рабочих контактов с партнёрскими организациями, прежде всего, с Международным Фондом Спасения Арала.

В последнее время на экспертной платформе Центра с участием представителей всех пяти стран проводится активная работа по обзору существующей нормативной базы в области трансграничного управления водными ресурсами в регионе.

В рамках проводимых международных конференций высокого уровня по международной Декаде действий «Вода для устойчивого развития на

2018-2028 гг.», Региональный Центр совместно с ЮНЕСКО и другими партнерами организует мероприятия по тематике тающих ледников.

Центр также совместно с Научно-информационный центром Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии Центральной Азии (НИЦ МКВК) уже много лет выпускает уникальные в своём роде бюллетени о раннем оповещении о состоянии водных ресурсов Амударьи и Сырдарьи. Они дают наглядную картину климатических изменений в регионе.

На наш взгляд, вся эта работа не только внесла вклад в общее понимание ключевых региональных проблем и новых перспектив. Она также создала добротную экспертную платформу под эгидой Регионального Центра.

Наконец, позвольте мне подчеркнуть важное значение, которое Совет Безопасности ООН придает региональному сотрудничеству в Центральной Азии. Во время брифингов Спецпредставителя Генерального Секретаря по Центральной Азии, члены Совета Безопасности регулярно заявляют о своей твердой поддержке Центра и усилий стран региона в решении проблем, представляющих общий интерес.

Ваши Превосходительства,

Хотел бы отметить, что в ближайшее время состоятся визиты нового Спецпредставителя Генерального секретаря ООН, господина Кахи Имнадзе, по странам Центральной Азии, на которых планируются встречи с руководством стран и официальными лицами.

В заключении, разрешите мне подтвердить готовность Регионального Центра всецело поддерживать стратегические направления развития региона на основе превентивного регионального мандата и национальных приоритетов государств Центральной Азии.

Благодарю за внимание!

* * *

Двухсторонние встречи

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеёв и Президент Таджикистана Эмомали Рахмон провели двухсторонние встречи с Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и Национальным лидером, Председателем Халк Маслахаты Аркадаг Бердымухамедовым.

На встречах были обсуждены вопросы сотрудничества и другие темы, представлящие взаимный интерес.

Некоторые фото с саммита

