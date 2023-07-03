Британский Министр по делам Европы посетит Таджикистан и Туркменистан



Министр Великобритании по делам Европы Лео Доэрти посетит Таджикистан и Туркменистан с целью дальнейшего усиления сотрудничества с этими странами в области энергетической безопасности, климатического сотрудничества и укрепления торговых связей, сообщает форин-офис.

В преддверии своей поездки Лео Доэрти прокомментировал: «С момента обретения независимости Великобритания непоколебимо поддерживает безопасность, стабильность и процветание государств Центральной Азии. Я здесь для того, чтобы подчеркнуть роль, которую опыт Великобритании может сыграть в решении некоторых наиболее острых проблем климата и безопасности в регионе».

В ходе первого официального визита в Таджикистан министр посетит Нурекскую плотину, крупнейшую плотину в Центральной Азии. Он расскажет о роли, которую может сыграть опыт Великобритании в оказании помощи Таджикистану в обеспечении чистой и безопасной энергией и устранении климатических рисков.

С представителями служб безопасности Доэрти обсудит возможность углубления сотрудничества Великобритании и Таджикистана в борьбе с терроризмом в свете ситуации в Афганистане. Речь также пойдет о вопросах демаркации границы с Кыргызстаном.

Основными темами переговоров с официальными лицами в Туркменистане станут вопросы сокращения выбросов метана, активизация усилий по борьбе с изменением климата в регионе. Также будут озвучены предложения по поддержке Соединенным Королевством внутренних реформ в стране, обсуждены новые возможности для британского бизнеса.

Доэрти также планирует сфокусироваться на практической дипломатии, продвигая перспективы усиления культурных связей и намерен посетить музее туркменского ковра, где представлен самый большой ковер ручной работы в мире.

Обсуждение центральноазиатской тематики будет продолжено в Турции. «По возвращении из Таджикистана министр также посетит Стамбул, чтобы изучить области, в которых Великобритания и Турция могут укрепить энергетическую безопасность и инфраструктуру в Центральной Азии», – отмечает источник.

В сообщении также подчеркивается, что данные визит служит реализацией «обязательством по посещению всех стран Центральной Азии, региона огромной стратегической важности, охватывающего Европу, Азию и Ближний Восток и граничащего с Россией, Китаем и Ираном». ///nCa, 3 июля 2023 г.