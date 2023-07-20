Первый Саммит ССАГПЗ-Центральная Азия: Итоги – Страны проведут до конца года совместный Инвестиционный Форум – Следующий саммит состоится в Узбекистане в 2025 году

Эльвира Кадырова

19 июля 2023 г.в Джидде, Саудовская Аравия, состоялся первый Саммит глав государств-членов Совета сотрудничества арабских государств Залива и стран Центральной Азии.

В саммите, на котором председательствовал Председатель Кабинета Министров Саудовской Аравии, Наследный принц шейх Мухаммед ибн Салман ибн Абдель Азиз Аль Сауд, приняли участие:

• Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

• Президент Кыргызстана Садыр Жапаров

• Президент Таджикистана Эмомали Рахмон

• Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов

• Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев

• Эмир Государства Катар шейх Тамим бин Хамад Аль Тани

• Премьер-министр ОАЭ шейх Мухаммад бин Рашид Аль Мактум

• Заместитель Эмира, Наследный принц Государства Кувейт шейх Мишааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах

• заместитель Премьер-министра Султаната Оман шейх Асад бин Тарик аль-Саид

• Специальный представитель Короля Бахрейна шейх Насер бин Хамад Аль Халифа

• Генеральный секретарь Совета Джасим Мухаммад аль-Будайви.

Открывая саммит, Наследный принц, премьер-министр КСА Мухаммед бен Салман бен Абдельазиз Аль Сауд подчеркнул, что страны ССАГПЗ и Центральной Азии связаны историческими узами.

«Наш сегодняшний саммит является лишь продолжением этих связей, чтобы заложить многообещающий старт, основанный на нашем историческом наследии, возможностях, человеческих ресурсах и экономическом росте, который способствовал тому, что валовой продукт наших стран достиг почти 2,3 трлн долларов США», – сказал он.

«Вызовы, стоящие перед нашим миром сегодня, требуют, чтобы мы приложили все усилия для укрепления сотрудничества между нашими странами для достижения региональной безопасности и стабильности, подчеркивая при этом, что важно уважать суверенитет, независимость и ценности каждой страны, а также принцип невмешательства во внутренние дела любой из них. Мы также подчеркиваем необходимость активизации совместных действий по противодействию вызовам, связанным с энергетической безопасностью и глобальными цепочками поставок продовольствия», – отметил Принц.

«Поскольку мы объявляем о плане действий, принятом ССАГПЗ и странами Центральной Азии на период 2023-2027 годов, который включает диалог по вопросам политики и безопасности, экономическое сотрудничество и инвестиционные возможности, укрепление связей между народами и установление эффективных партнерских отношений между деловыми секторами в наших странах, мы обязуемся продолжать обсуждение путей укрепления наших отношений и сотрудничества», – заявил он.

Затем, лидеры и главы делегаций, участвующих в саммите ССАГПЗ-Центральная Азия, выступили с речами.

По итогам саммита было принято Совместное заявление, в котором страны ССАГПЗ и Центральной подчеркнули важность укрепления политических и стратегических отношений между двумя сторонами на коллективном и двустороннем уровнях, а также продолжения политической координации в целях достижения региональной и международной безопасности и стабильности, решения задач по обеспечению гибкости цепочек поставок, укрепления транспортных связей, продовольственной безопасности, энергетической и водной безопасности.

Лидеры подчеркнули важность укрепления сотрудничества в области зеленой экономики, энергетики, цифровой экономики, инноваций, зеленых технологий. В связи с этим было принято решение о проведении в Саудовской Аравии Инвестиционного форума стран Персидского залива и Центральной Азии в четвертом квартале 2023 года. Также в заявлении приветствуются инициативы Туркменистана и Кыргызской Республики по проведению Инвестфорума в 2024 году.

Касательно международной политики, лидеры сошлись во мнении о важности согласованных усилий по достижению мира, безопасности и стабильности посредством взаимоуважения и сотрудничества между государствами для достижения развития и прогресса, принципов добрососедства, уважения суверенитета, территориальной целостности и политической независимости, невмешательства в внутренние дела стран, неприменения силы или угрозы ее применения и поддержание международной системы, основанной на соблюдении принципов международного права и Устава Организации Объединенных Наций.

Следующий саммит ССАГПЗ-Центральная Азия состоится в Самарканде, Узбекистан, в 2025 году. ///nCa, 20 июля 2023 г.

#ССАГПЗ-Центральная_Азия_саммит, #Центральная_Азия, #ССАГПЗ, #Кувейт, #Бахрейн, #ОАЭ, #СаудовскаяАравия, #Оман, #Туркменистан, #Казахстан, #Кыргызстан, #Узбекистан, #Таджикистан