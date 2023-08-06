Итоги трехстороннего саммита Туркменистан-Таджикистан-Узбекистан – Целое больше, чем сумма его частей

Тарик Саиди и Эльвира Кадырова

Есть несколько причин, по которым трехсторонний формат высшей дипломатии приобрел популярность:

Трехсторонний формат – это нечто среднее между двусторонним подходом и многосторонностью. Трехсторонний формат позволяет гибко распределять некоторые вопросы на двусторонней основе по мере необходимости. Консенсус, достигнутый в трехстороннем формате, легко может быть использован в более крупных многосторонних форматах в качестве коллективного голоса. Повестка дня трехстороннего формата более содержательна с учетом множества различных мнений.

Как сказал Аристотель, целое больше, чем сумма его частей. Это определенно имело место, когда президенты Туркменистана, Таджикистана и Узбекистана завершили свою первую встречу на высшем уровне в трехстороннем формате в Ашхабаде 4 августа 2023 года.

В этом анализе данный саммит обозначен аббревиатурой ТТУ.

Совместное заявление, принятой Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, является амбициозным начинанием, полностью подкрепленным общей политической волей и способностью реализовать задуманное.

Беглый взгляд по тексту совместного заявления позволяет сказать, что документ основан на целостном подходе.

Полный текст совместного заявления саммита ТТУ

Версия на английском языке: https://www.newscentralasia.net/2023/08/04/turkmenistan-uzbekistan-tajikistan-trilateral-summit-joint-statement/

Русскоязычная версия: https://www.newscentralasia.net/2023/08/04/turkmenistan-uzbekistan-tajikistan-trilateral-summit-joint-statement-ru/

Три основные области составляют основу партнерства, предусмотренного в заявлении:

Энергия, включая нефть, газ и электричество

Транспорт, транзит, логистика

Водные ресурсы и связанные с ними вопросы

Хотя в совместном заявлении особо упоминается торгово-экономическая сфера, ее успех зависит от простоты и экономичности транспорта, транзита и логистики, а также бесперебойных поставок энергоресурсов по справедливым ценам.

Поиск поставщиков по соседству – это идея, которая возникает при каждом двустороннем и многостороннем взаимодействии в Центральной Азии. Саммит ТТУ не стал исключением.

Принцип здесь заключается в том, что все, что можно приобрести в пределах региона, не следует покупать издалека.

Окружающая среда и экология – это общая нить, вплетенная в повествование.

Сотрудничество в области энергетических ресурсов (нефть, газ, электроэнергия) уже осуществляется между странами ТТУ в той или иной форме, но оно приобретет конкретную форму, когда главы энергетических ведомств трех стран встретятся позже в этом году. Это будет подмеханизм в рамках ТТУ.

Сотрудничество в области транспорта и транзита также наберет обороты, когда транспортные ведомства трех стран проведут встречу до конца этого года, что также станет подмеханизмом в рамках ТТУ.

Транспортно-транзитное взаимодействие в регионе не является неизведанной территорией. Уже многое делается для продвижения коридоров и жесткой и мягкой инфраструктуры, чтобы обеспечить их успех. Саммит ТТУ внес свой вклад в этот процесс.

Как уже говорилось ранее, сотрудничество в промышленном секторе, в частности в текстильной, химической промышленности и строительстве, зависит от сотрудничества в транспортно-транзитном и энергетическом секторах. Это очевидно из текста совместного заявления.

Сотрудничество в сельском хозяйстве с целью укрепления взаимной продовольственной безопасности также отражено в совместном заявлении. На самом деле сейчас самое подходящее время для раскрытия потенциала, поскольку ожидается, что цены на продовольствие останутся на низком уровне до конца 2024 года.

Управлению и использованию общих водных ресурсов в бассейне Амударьи было уделено значительное место в совместном заявлении. Это огромный вопрос с очень широкими последствиями. В совместном заявлении содержится призыв «к эффективному управлению, охране и рациональному использованию водных ресурсов». Без сомнения, это потребует огромных инвестиций. Возможно, это также может потребовать коренной модернизации науки ведения сельского хозяйства. Существует ощущение неотложности, и в совместном заявлении это молчаливо признается.

Подтверждение того, что ТТУ продолжит придерживаться единой позиции на международных и региональных платформах, главным образом в ООН, является очень многообещающим. Это заявление как раз сделано перед сессией Генеральной Ассамблеи ООН, которая начнется через несколько недель. Определенный импульс подобные заявления придают обязательствам, взятым на недавнем первом саммите ССАГПЗ+ЦА в Джидде.

Можно с уверенностью сказать, что саммит ТТУ прошел с большим успехом. Результаты доказывают, что целое в данном случае больше, чем сумма частей. /// nCa, 5 августа 2023 г.

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