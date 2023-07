В Центральной Азии женщины-руководители играют ключевую роль в обеспечении устойчивости к изменению климата и засухе

От картофеля, выращенного в переработанных мешках, до сортов фруктовых деревьев, дающих «больше урожая на каплю», климатически оптимизированные и возглавляемые женщинами сельскохозяйственные инициативы стали центром дискуссий на недавней межрегиональной конференции, созванной Конвенцией Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием (КБОООН) в Душанбе. , Таджикистан.

Плодородная земля является ценным товаром в Таджикистане, где 90% территории страны покрыто горами, а средства к существованию 60% населения напрямую зависят от сельского хозяйства.

Сельское хозяйство является важной частью экономики Таджикистана. Сможете ли вы разглядеть цвета одной из самых известных культур на полосах национального флага?

По мере того как периоды сильной жары, засухи и другие экстремальные климатические явления становятся более частыми и серьезными по всему миру, региональное сотрудничество и обмен знаниями становятся приоритетом в повышении устойчивости к засухе и борьбе с деградацией земель.

В ответ на эти растущие вызовы представители Беларуси, Грузии, Казахстана, Молдовы, Российской Федерации, Таджикистана и Туркменистана встретились в Душанбе, Таджикистан, с 1 по 2 июля 2023 года, чтобы обсудить расширение и координацию законодательного, образовательного, научного и технического сотрудничества, направленного на достижение нейтральности деградации земель.

Вода в Центральной Азии настолько ценна, что некоторые говорят, что она дороже золота. Уходящий глубоко в почву колодец в Гиссарской долине несет воду, содержащую следовые количества драгоценного металла.

«Хотя у нас разный климат и ландшафт, мы едины перед лицом вызванной климатом засухи и деградации земель. Женщины, которые разрабатывают и тестируют климатически оптимизированные и экономически эффективные решения на местном уровне, должны быть теми, кто возглавляет региональные и глобальные усилия по выращиванию и защите нашей пищи во времена климатического стресса», — заявили участники.

Отражая тему Дня опустынивания и засухи в этом году «Ее земля. Ее права», обсуждения были сосредоточены на ключевой роли организаций гражданского общества, особенно возглавляемых женщинами, в привлечении донорского финансирования и продвижении законодательных действий в поддержку гендерно-чувствительных проектов восстановления земель, которые обеспечивают устойчивые средства к существованию в сельской местности.

Яблоки являются самыми популярными фруктами во всем мире, как и новые способы их более эффективного выращивания.

После посещения серии тренингов в Молодежном экологическом центре в Душанбе Мавлюда Ахмедова применяет технологию выращивания картофеля непосредственно в переработанных мешках на своей усадьбе в селе Деханабод. Этот подход оказался особенно эффективным, поскольку более частые и внезапные периоды сильной жары и засухи в Таджикистане повышают риск потери урожая. Выращивание картофеля в мешках позволяет фермерам лучше контролировать температуру и влажность и особенно полезно на небольших участках, где пространство для выращивания имеет большое значение.

В теплицах Аграрного университета в Душанбе используются новейшие технологии, что побуждает студентов тестировать новые подходы к эффективному и устойчивому растениеводству.

Во время посещения экспериментального хозяйства в Гиссарском районе участники узнали, как студенты Аграрного университета в Душанбе проверяют полученные в классе знания, чтобы внедрить подход «больше урожая на каплю» на своих 800 гектарах пашни, включая фруктовый сад, виноградник и пастбище.

Нет ничего вкуснее свежеиспеченного хлеба! От фермы к столу – образ жизни на экспериментальной ферме Душанбинского аграрного университета

Университет надеется, что новые инвестиции и акцент на исследования, интеллектуальные технологии и инновации приведут больше студенток в классы и лаборатории.

Использование компактных сортов фруктовых деревьев в сочетании с капельным орошением означает, что для получения сопоставимых урожаев требуется меньше воды, труда и земли.

К концу 2023 года Таджикистан намерен завершить процесс присоединения к Программе установления целевых показателей нейтральности деградации земель (НЗЗ), доведя число стран, установивших добровольные целевые показатели НЗЗ, до 130, включая все страны Центральной Азии.

Кроме того, участие в инициативе Всемирного банка RESILAND CA+ позволит Таджикистану получить доступ к базе знаний других вовлеченных стран – Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана – и обучить специалистов по управлению лесами и биоразнообразию пастбищных угодий. Ожидается, что женщины составят большинство участников и бенефициаров проектов RESILAND CA+.

