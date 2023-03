Референдум в Узбекистане: что изменится в региональной политике

Батыр Турсунов, заместитель директора, Международного института Центральной Азии

30 апреля 2023 года в Узбекистане состоится всенародный референдум по закону о новой Конституции. Обновленный Основной закон призван закрепить стратегический курс страны на дальнейшее реформирование общества и государства, который позитивно отразился на его внешней политике, прежде всего, в регионе Центральной Азии.

В этой связи очевидно, что референдум станет важнейшим политическим событием в жизни граждан Узбекистана в этом году. Об этом говорит, прежде всего, самое активное участие общества в процессе подготовки проекта новой Конституции.

В Законодательной палате Олий Мажлиса Узбекистана признали, что изначально предусматривалось изменение 30% текста Основного закона, однако поступило свыше 220 тысяч предложений, из-за чего поправки теперь касаются 65%. Неслучайно в узбекских экспертных и общественных кругах уже называют обновляемую Конституцию «народной».

Отражение трансформации общества и государства

По сути, проект новой Конституции отражает те серьезные изменения, которые произошли в Узбекистане с начала масштабных реформ, объявленных Президентом Шавкатом Мирзиёевым в конце 2016 года. Тогда для зарубежных экспертов политическое и экономическое открытие Узбекистана стало неожиданностью. Большинство наблюдателей ожидало нескольких символических нововведений, но в основном преемственности. Однако с тех пор, как Шавкат Мирзиёев вступил в должность в 2016 году, Узбекистан, несомненно, переживает фазу глубоких перемен.

В проект изменений Конституции внесены серьезные поправки, касающиеся прав и свобод человека, личной неприкосновенности граждан и их частной жизни в уголовном процессе, условий задержания, заключения под стражу и содержания под стражей.

При осуществлении правосудия не допускается использование доказательств, полученных с нарушением закона. Запрещаются пытки, насилие, жестокое обращение, смертная казнь.

В отличие от нынешнего Основного закона Узбекистан определяется «как правовое, социальное, светское, демократическое государство». Существенно расширены статьи, затрагивающие социальные права граждан в таких важных сферах, как образование и здравоохранение. Права молодежи, детей и женщин будут под защитой государства. Особое внимание уделено защите прав и интересов граждан с ограниченными возможностями, а также социально уязвимых слоев населения.

Впервые включается отдельная глава, посвященная институтам гражданского общества, устанавливаются гарантии их деятельности. Тем самым, особое внимание уделено совершенствованию норм, касающихся усиления не только институтов гражданского общества, но и средств массовой информации. В этом контексте следует подчеркнуть, что в декабре 2022 года количество иностранных телеканалов, разрешенных к распространению на территории Узбекистана, увеличилось с 50 до 192. Среди них – BBC, Sky News, CNN, CNBC, Fox News, Bloomberg и другие.

В части, касающейся экономических прав граждан, отдельной статьей в проекте Конституции запрещается принудительный труд, любые формы детского труда. В 2021 году Узбекистан искоренил принудительный и детский труд из производственного цикла в хлопководстве.

Как заявила Международная организация труда, под руководством Президента Шавката Мирзиёева страна встала на путь реформ, включающих модернизацию прежней аграрной экономической модели и отказ от широко применявшейся практики использования на уборке урожая хлопка детского и принудительного труда.

В Ташкенте в марте 2023 года государственный секретарь США Э. Блинкен назвал данный факт «историческим достижением». По его словам, «это модель для стран по всему миру, сталкивающихся с аналогичными проблемами…

Мы с нетерпением ожидаем совместной работы с правительством (Узбекистана) для продвижения аналогичных усилий в других секторах».

В обновленной Конституции Узбекистана существенно усиливается роль парламента. Так, предлагается увеличить число исключительных полномочий Законодательной палаты Олий Мажлиса с 5 до 12, Сената – с 14 до 18. Часть нынешних полномочий президента в области формирования системы исполнительной и судебной власти передается парламенту.

Таким образом, обновление Конституции не только подтверждает реформаторский курс Президента Шавката Мирзиёева, но и определяет ясные ориентиры, куда будет двигаться Узбекистан в своем дальнейшем развитии. Еще многое предстоит сделать, не раз отмечал сам глава государства, но реформы, обновление и модернизация – необратимы.

Как считает региональный директор Всемирного банка по региону Центральной Азии Татьяна Проскурякова, «Узбекистан сохраняет приверженность важнейшим реформам, несмотря на сложную ситуацию во всем мире и в регионе Европы и Центральной Азии». Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев запустил широкомасштабную программу реформ, в которой достигнут значительный прогресс, особенно в сфере экономической либерализации.

Британские эксперты не ошибались, когда еще в 2018 году они отмечали, что экономическая модернизация Узбекистана и его растущая политическая открытость могут иметь огромные последствия для экономического роста и политической стабильности во всей Центральной Азии. Узбекистан – самая густонаселенная страна Центральной Азии и ее географический центр. Эти особенности делают его естественным и историческим законодателем политической и экономической моды в регионе.

Модернизация экономики Узбекистана и повышение политической открытости будут иметь огромное значение для экономического роста и политической стабильности в Центральной Азии.

В случае успеха его реформы могли бы также сделать Узбекистан положительной моделью для других стран с мусульманским большинством.

Новые коррективы в региональной политике Узбекистана

В 2016 году Президент Шавкат Мирзиёев объявил Центральную Азию главным приоритетом внешней политики Узбекистана. В Преамбуле проекта новой Конституции отмечается «стремление Узбекистана к укреплению и развитию дружественных отношений с мировым сообществом, прежде всего, с соседними государствами, на основе сотрудничества, взаимной поддержки, мира и согласия».

Примечательно, что в июне 2018 года, ровно пять лет назад, Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию «Укрепление регионального и международного сотрудничества по обеспечению мира, стабильности и устойчивого развития в Центральноазиатском регионе». Инициатива принять данный документ был выдвинута Президентом Шавкатом Мирзиёевым на международной конференции по Центральной Азии, состоявшейся в ноябре 2017 года в городе Самарканде.

Как отметил тогда Президент Узбекистана: «Наша главная цель – общими усилиями превратить Центральную Азию в стабильный, экономически развитый и процветающий регион». Региональная политика Шавката Мирзиёева стала новым этапом в истории межгосударственных отношений стран Центральной Азии и ознаменовала начало их консолидации.

Впервые после приобретения своей независимости государства Центральной Азии подтвердили свою способность не только предпринимать совместные действия для решения общих региональных проблем, но и обеспечения благополучия и процветания своих граждан.

Сегодня страны региона последовательно решают непростые задачи обеспечения безопасности и стабильности, устойчивого социально-экономического развития Центральной Азии.

За короткие сроки устранено множество барьеров, прежде всего, чувствительные пограничные проблемы. Созданы условия для свободного перемещения граждан, активных культурных и туристических обменов между странами региона.

Впервые за последние десятилетия начата реализация совместных проектов промышленной кооперации, создаются новые цепочки добавленной стоимости. Так, созданы инвестиционные банки Узбекистана с Кыргызстаном и Таджикистаном для финансирования перспективных проектов в сферах промышленности, аграрного сектора, энергетики, инфраструктуры, автомобилестроения и других направлениях.

Более того, водная энергетика, которая ранее была «яблоком раздора», стала предметом партнерства стран Центральной Азии. Так, в январе 2023 года Узбекистан, Кыргызстан и Казахстан подписали «дорожную карту» по реализации проекта строительства Камбаратинской ГЭС-1.

В Центральной Азии сформирована благоприятная среда, которая способствует росту взаимной торговли. Узбекистан приступил к созданию приграничных торгово-экономических зон практически со всеми странами региона. Благодаря этому, за последние пять лет внутрирегиональный товарооборот увеличился в два раза, а совокупные объемы ВВП стран региона – на $75 млрд. до свыше $358 млрд. (в 1991 г. этот показатель составлял около $46 млрд.).

Все эти изменения позитивно отражаются на повседневной жизни народов стран Центральной Азии, повышении их благосостояния, способствуя укреплению стабильности в регионе. Очевидно, что реформы в Узбекистане и его новая региональная политика способствовала серьезному ускорению экономического развития стран Центральной Азии.

Более того, консолидация позволила странам региона повысить свою роль в качестве субъектов системы международных отношений, а также способность брать на себя ответственность за региональную безопасность. Международное сообщество признает, что только стабильная, динамично развивающаяся и процветающая Центральная Азия может стать привлекательным, конструктивным и долгосрочным партнером.

Как заметил в Ташкенте государственный секретарь США Э. Блинкен, более взаимосвязанная, стремящаяся к сотрудничеству Центральная Азия сможет лучше определять свое собственное будущее и удовлетворять потребности своего народа.

За последние пять произошла серьезная трансформация Центральной Азии, которая из региона напряженности и конфликтов, стала зоной взаимного доверия, сотрудничества и партнерства. Изменилась повестка дня лидеров центральноазиатских государств, в которой сегодня уже превалируют вопросы реализации общих проектов взаимосвязанности в сферах торговли, экономики, инвестиций, культурно-гуманитарных связей.

Одним словом, в последние годы динамичные тенденции сотрудничества Узбекистана с соседними государствами приобрели качественно новый, системный и динамичный характер. За короткий период двусторонние отношения Узбекистана со странами региона повышены на уровень стратегического партнёрства (Кыргызстан, Туркменистан) и союзничества (Казахстан, Таджикистан).

Успешно запущен инициированный Узбекистаном в 2017 году механизм Консультативных встреч глав государств Центральной Азии, способствующий формированию общих подходов и совместному поиску решений проблем региональной безопасности и устойчивого развития. Активный, конструктивный политический диалог становится ключевым фактором укрепления взаимного доверия и общей ответственности государств Центральной Азии за настоящее и будущее региона.

Мощный импульс многоплановому региональному партнёрству придаёт культурно-гуманитарное сотрудничество, в которое в последние годы всё более активно вовлекаются различные социальные группы населения стран Центральной Азии. Такая динамика, усиливая в обществах государств региона восприятие историко-цивилизационной общности, создаёт условия для укрепления региональной идентичности.

Страны региона выстраивают сбалансированные отношения с ведущими государствами в рамках диалогового формата «Центральная Азия плюс».

Такая практика приобрела устойчивый, регулярный характер, способствуя укреплению имиджа Центральной Азии как единого, консолидированного и стратегически важного региона в системе международных отношений.

В целом, основным результатом реализации новой региональной политики Президента Шавката Мирзиёева стало не только преодоление ранее казавшихся нерешаемых противоречий, но и формирование мощного фундамента для дальнейшего продвижения общерегиональных приоритетов в области безопасности и устойчивого развития.

В этой связи обновление Конституции, определяющей траекторию трансформации Узбекистана в открытое, демократическое, динамично развивающееся стабильное государство с сильным гражданским обществом, обуславливает более активную региональную политику Ташкента в Центральной Азии. Такая тенденция отвечает долгосрочным интересам не только самих центральноазиатских стран, но и всего международного сообщества, выражающего поддержку процессам, происходящим с 2016 г. в одном из стратегически важных регионов мира.

/// nCa, 27 March 2023 [in cooperation with Embassy of Uzbekistan in Turkmenistan]