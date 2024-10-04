Пресс-тур в Измир – Часть #2: Сказочный мир Алачаты

Эльвира Кадырова

Алачаты – это сказка! Так сказала нам гид г-жа Бану по дороге в эту туристическую деревню. Впрочем, увиденное превзошло все ожидания…

Туристическая деревня Алачаты, расположенная в районе Чешме, находится в часе езды на автомобиле от Измирского аэропорта имени Аднана Мендереса.

Алачаты – это место, где человек и природа живут в полной гармонии, а время замедляет свой бег и каждая улочка дышит историей.

Алачаты стал османским городом по разным источникам в 14-15 веке, а первоначально был заселен греками. Греки осушили некогда болотистую местность и стали заниматься выращиванием оливковых рощ и виноградников.

Греческое корни истории Алачаты повлияли на формирование уникального облика поселка. Высота построек здесь не должна превышать двух этажей. Это один из самых аутентичных городов Турции с каменными домиками, узкими улочками, бутик-отелями и уличными ресторанами.

Примечательно, что в кафе и ресторанах используется мебель исключительно из натуральных материалов – металла или дерева, пластиковую мебель здесь не встретить. Дома и прочие здания строятся также из натуральных материалов – из камня и дерева, что подчеркивает связь человека с окружающей средой.

Городок прославился в мире виндсерфинга благодаря кристально чистым водам Эгейского моря, постоянным и устойчивым ветрам. А еще очень часто здесь можно встретить любителей рыбалки.

Первая достопримечательность, которую мы посетили в Алачаты – знаменитые ветряные мельницы Alaçati Yel Değirmenleri, это монументальное свидетельство того, как более 150 лет назад местные жители подчинили себе силу ветров, дующих здесь все четыре сезона, в экономических целях.

Ветряные мельницы, построенные, по оценкам, между 1850 и 1920 годами, были сооружены на холмах, охваченных ветром. Конструкции с цилиндрическими корпусами и стенами из каменной кладки были спроектированы в два-три этажа. Верхний шкив мельницы под конусообразной крышей вращался под действием ветра, приводя в действие внутренние жернова. Верхний этаж использовался как механизм, а средний и нижний – в качестве хранилища для муки.

И сегодня в Алачаты, как и столетия назад, ветер служит человеку. В Алачаты-Чешме развита ветровая электроэнергетика.

В 2015 году завершился проект по восстановлению парка мельниц. Отсюда открывается чудесный панорамный вид на Эгейское море. Можно, например, неподалеку приобрести традиционный бутерброд кумру, и поднявшись на смотровую площадку, примыкающую к мельницам, понаблюдать за великолепным закатом.

Прилегают к достопримечательности узкие улочки с ресторанами, сувенирными лавками, кафе, бутиками, где можно приобрести дизайнерскую одежду и украшения.

Здесь достаточно оживленно, снуют скутеры и мопеды, потоки туристы текут в разных направлениях, и в то же время не шумно. В одном их многочисленных кафе, можно порелаксировать за чашечкой турецкого кофе или чая. Кстати, при выборе кафейни ли закусочной сложно определиться, каждый ресторан и улица – буквально уникальное произведение искусства.

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Население Алачаты составляет около 8000 человек, но в летний сезон, особенно в пик, численность жителей достигает 45 000 – 50 000.

Отдельно стоит упомянуть местные отели-бутики. Мы поселись в Antmare.

Antmare – это отель на 35 номеров, расположенный всего в 3 км от Алачаты, у въезда в одноименный порт. Все одноместные, двухместные номера и номера люкс имеют вид на море. Несмотря на то, что наше пребывание было весьма краткосрочным, всё же у меня, автора этих строк, после отдыха в Antmare, произошла некая душевная и умственная перезагрузка. В отеле царят тишина, покой, уют, и цветы… В этот рай умиротворения хочется вернуться.

Alaçati Yel Değirmenleri





Современные ветряные генераторы в Alaçati-Çeşme

Улицы Alaçatı

Antmare Hotel

///nCa, 4 октября 2024 г. (фото – nCa)