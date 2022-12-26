Саудовская ACWA Power реализует в Узбекистане ветроэнергетический проект мощностью 1500 МВт  – это 5-й по счету проект компании в Узбекистане

Компания ACWA Power из Саудовской Аравии выиграла тендер на строительство ветроэлектростанции мощностью 1500 мегаватт в Каракалпакстане, Узбекистан.

Это пятый по счету энергетический проект ACWA Power в Узбекистане.

Стоимость проекта в Каракалпакстане составляет 1,5 млрд. долларов США. Таким образом, общая стоимость энергетических проектов ACWA в Узбекистане превысит 4,2 млрд.долл. США.

По данным Министерства энергетики Узбекистана, 23 декабря в Ташкенте состоялась церемония подписания контракта АО “Национальная электросеть Узбекистана” с саудовской компанией ACWA Power на строительство ветряной электростанции мощностью 1500 МВт в Каракалпакстане, северо-западном автономном регион в Узбекистане.

В церемонии приняли участие министр инвестиций Саудовской Аравии г-н Халид аль-Фалих, председатель правления ACWA Power г-н Мухаммад Абунаян, министр энергетики Узбекистана г-н Джурабек Мирзамахмудов, министр инвестиций и внешней торговли г-н Джамшид Ходжаев и генеральные директора компаний, сообщают СМИ.

Ветроэлектростанция, ввод в эксплуатацию которой запланирован на первый квартал 2027 года, позволит ежегодно вырабатывать 5,2 млрд кВт-ч электроэнергии, экономя 1,5 млрд кубометров газа. Кроме того, на станции будут установлены аккумуляторные химические батареи ёмкостью 300 МВт, или 550 МВт-ч. Это поможет сгладить прерывистую выходную мощность ветряных турбин.

Контракт включает в себя строительство воздушных линий электропередачи протяженностью 800 км от станции до районов-потребителей.

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Энергетические проекты ACWA в Узбекистане

[по материалам веб-сайта ACWA Power]

Каракалпакстанский проект

обзор

Проект Karakalpakstan 1500 МВт Wind + BESS – это независимый энергетический проект (IPP) с нуля, разработанный ACWA Power в Республике Узбекистан.

ACWA Power и АО “Национальная электрическая сеть Узбекистана” подписали обязательные для исполнения условия разработки/строительства/эксплуатации ветроэлектростанции мощностью 1500 МВт, включающей аккумуляторную систему хранения энергии (“BESS”). АО “Национальная электрическая сеть Узбекистана” выступает в качестве единственного заказчика проекта в соответствии с 25-летним контрактом.

Станция будет расположена в регионе Каракалпакстан на северо-западе Узбекистана и будет разрабатываться как проект по принципу “Строй, владей, эксплуатируй, передай”. ACWA Power возьмет на себя ведущую роль в разработке, финансировании, строительстве, инжиниринге, эксплуатации и техническом обслуживании станции.

КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТЫ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ – Регион Каракалпакстан, Узбекистан

ЗАКАЗЧИК – АО “Национальная электрическая сеть Узбекистана”

МОЩНОСТЬ – 1500 МВт ветра + 300 МВт аккумуляторного хранения

ТЕХНОЛОГИЯ – Наземный ветер плюс аккумуляторы

СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА – 1 550 млн ДОЛЛАРОВ США

ДОЛЯ КАПИТАЛА ACWA – 100%

КОНТРАКТ– 25-летний PPA BOO(T)

ДАТА ВВОДА В ПРОМЫШЛЕННУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ – 1 квартал 2027 ГОДА

Ветряная станция Джанкельды

обзор

Ветроэлектростанция Джанкельды мощностью 500 МВт – это новый независимый энергетический проект IPP, разработанный ACWA Power в Республике Узбекистан.

ACWA Power и АО “Национальная электрическая сеть Узбекистана” подписали 25-летнее соглашение для разработки/строительства/эксплуатации наземной ветроэлектростанции мощностью 500 МВт. АО “Национальная электрическая сеть Узбекистана” выступает в качестве единственного заказчика.

Проект будет расположен в Бухарской области и будет разрабатываться как проект по принципу “Строй, владей, эксплуатируй, передай”. ACWA Power возьмет на себя ведущую роль в разработке, финансировании, строительстве, инжиниринге, эксплуатации и техническом обслуживании станции.

КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТЫ

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ – Джанкельды, Бухарская область, Узбекистан

ЗАКАЗЧИК – АО “Национальная электрическая сеть Узбекистана” (NEGU)

МОЩНОСТЬ – 500 МВт

ТЕХНОЛОГИЯ – Наземный ветер

СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА — 658 млн ДОЛЛАРОВ США

ДОЛЯ КАПИТАЛА ACWA – 100%

КОНТРАКТ – 25-летний PPA BOO(T)

ПРОЕКТНАЯ КОМПАНИЯ – ООО ИП “ACWA Power Bash Wind”

Нукусская ветроэлектростанция

обзор

Нукусская ветроэлектростанция мощностью 100 МВт – это независимый энергетический проект IPP с нуля, разработанный ACWA Power в Республике Узбекистан. Этот проект является первым в Узбекистане проектом ветроэнергетики, представленным на публичном тендере.

ACWA Power и АО “Национальная электрическая сеть Узбекистана” подписали 25-летнее соглашение о разработке/строительстве/эксплуатации наземной ветроэлектростанции мощностью 100 МВт. АО “Национальная электрическая сеть Узбекистана” выступает в качестве единственного заказчика.

Проект будет расположен в регионе Каракалпакстан и будет разрабатываться как проект по принципу “Строй, владей, эксплуатируй, передай”. ACWA Power возьмет на себя ведущую роль в строительстве, инжиниринге, эксплуатации и техническом обслуживании станции.

КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТЫ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ – Нукус, область Каракалпакстан, Узбекистан

ЗАКАЗЧИК – АО “Национальная электрическая сеть Узбекистана”

МОЩНОСТЬ – 100 МВт

ТЕХНОЛОГИЯ – Наземный ветер

СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА – 108 млн ДОЛЛАРОВ США

ДОЛЯ КАПИТАЛА ACWA – 100%

КОНТРАКТ – 25-летний PPA BOO(T)

ПРОЕКТНАЯ КОМПАНИЯ – ACWA Power Wind Karatau FE LLC

Сырдарьинская Электростанция комбинированного цикла

обзор

ACWA Power и Министерство энергетики Узбекистана подписали 25-летнее с общей стоимостью инвестиций в 1,2 миллиарда долларов США на разработку/строительство/ эксплуатацию газотурбинной электростанции комбинированного цикла мощностью 1500 МВт. Единственным заказчиком выступает АО “Национальные электрические сети Узбекистана”.

Проект будет расположен в городе Ширин в Сырдарьинской области и будет разрабатываться как проект по принципу “Строй, владей, эксплуатируй, передай”. ACWA Power возьмет на себя ведущую роль в строительстве, проектировании, эксплуатации и техническом обслуживании станции.

КПД установки электростанции превысит 60%, что позволит экономить почти в два раза больше природного газа, используемого в настоящее время для производства электроэнергии.

КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТЫ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ – город Ширин, Сырдарьинская область, Узбекистан

ЗАКАЗЧИК – АО “Национальные электрические сети Узбекистана”

МОЩНОСТЬ – 1500 МВт

СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА – 1200 млн ДОЛЛАРОВ США

ДОЛЯ КАПИТАЛА ACWA – 51%

КОНФИГУРАЦИЯ – Газотурбинная установка комбинированного цикла

ПРОЕКТНАЯ КОМПАНИЯ – ACWA Power Sirdarya LLC

Ветроэлектростанция БАШ

обзор

Ветроэлектростанция БАШ мощностью 500 МВт – это независимый энергетический проект IPP, разработанный ACWA Power в Республике Узбекистан.

ACWA Power и АО “Национальная электрическая сеть Узбекистана” подписали 25-летнее соглашение о разработке/строительстве/эксплуатацие наземной ветроэлектростанции мощностью 500 МВт. АО “Национальная электрическая сеть Узбекистана” выступает в качестве единственного заказчика.

Проект будет расположен в Бухарской области и будет разрабатываться как проект по принципу “Строй, владей, эксплуатируй, передай”. ACWA Power возьмет на себя ведущую роль в строительстве, проектировании, эксплуатации и техническом обслуживании станции.

КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТЫ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ – Баш, Бухарская область, Узбекистан

ЗАКАЗЧИК – АО “Национальная электрическая сеть Узбекистана” (NEGU)

МОЩНОСТЬ – 500 МВт

ТЕХНОЛОГИЯ – Наземный ветер

СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА – 690 млн ДОЛЛАРОВ США

ДОЛЯ КАПИТАЛА ACWA – 100%

КОНТРАКТ – 25-летний PPA BOO(T)

ПРОЕКТНАЯ КОМПАНИЯ – ООО “ACWA Power Bash Wind”

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ACWA Power

https://www-acwapower.com/en/

Согласно веб-сайту компании, ACWA Power является разработчиком, инвестором и оператором установок по производству электроэнергии и опреснению воды с 66 активами в 12 странах – в чих числе уже эксплуатируемые, строящиеся и перспективные объекты. В компании работает более 3900 человек с ~60% местной занятостью. Портфель проектов ACWA Power инвестиционной стоимостью 68 миллиардов долларов США в целом оценивается в 44,6 ГВт электроэнергии и суточной мощностью 6,2 миллиона м3 /сут опресненной воды. /// nCa, 26 декабря 2022 г.