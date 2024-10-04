Пресс-тур в Измир – Часть #3: Мечеть Пазарьери – символ межрелигиозной гармонии

Эльвира Кадырова

Гуляя по очаровательным улицам Алачати в первый день нашего пресс-тура, наша группа журналистов, очутилась перед мечетью Пазарьери. Казалось бы, что тут необычного? Ведь мечети – это неотъемлемая часть любого населенного пункта в Турции. Однако, совершив краткий экскурс в историю по рассказу нашего гида, мы поняли, что этот храм имеет особое значение.

Мечеть Алачати Пазарьери, построенная в конце 19 века, изначально являлась греческой церковью. Здание, сооруженное в технике кладки из бутового камня, имеет три нефа и базилическую планировку.

Сразу после провозглашения республики в 1923 году, церковь была превращена в мечеть. Позже из тесаного камня был сооружен единственный минарет мечети.

Самой интригующей особенностью мечети Пазарьери является занавес в молельном зале. Дело в том, что после преобразования церкви в мечеть, мусульмане с уважением отнеслись к христианской святыне и сохранили иконостас, отделив его от молитвенной части мечети лишь занавесью.

Нам удалось попасть в закрытую часть, которая ранее служила алтарем. Здесь на иконостасе расположены фрески с изображением трех пророков – Авраама, Исаака и Иакова, 12 апостолов и фрагментов из жизни Девы Марии с младенцем Иисусом.

Пребывание в мечети Пазарьери натолкнуло на философские размышления: под сенью одного и того же храма уживаются лики христианских святых, звучит Азан, пять раз в день возносятся молитвы Богу – единному для всех Богу.

Несомненно, мечеть Пазарьери в Алачати – это пример межрелигиозной толерантности. В широком общечеловеческом смысле предки оставили нынешнему поколению это храм в качестве вечного напоминания о непреходящих ценностях – терпимости, понимания, уважения несмотря на различия – проявления которых подчас так не хватает современному миру.

Двор мечети выложен черно-белой галькой

///nCa, 4 октября 2024 г.