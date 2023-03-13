Туркменистан принял участие в региональной встрече ОБСЕ по вопросам образования в области киберпреступности и цифровых доказательств в Ташкенте



Подходы и методологии изучения вопросов киберпреступности и цифровых доказательств в практиков уголовного правосудия стали ключевыми темами двухдневного регионального совещания, состоявшегося 9-10 марта 2023 года в Ташкенте, сообщает представительство ОБСЕ в Узбекистане.

Мероприятие, организованное Департаментом транснациональных угроз ОБСЕ и координатором проектов ОБСЕ в Узбекистане, собрало более 25 высокопоставленных представителей правоохранительных учебных заведений и агентств стран Центральной Азии. В ходе встречи были представлены различные примеры передовой практики по просвещению в области киберпреступности со всего региона ОБСЕ. Эксперты-докладчики поделились своим опытом, в их числе были представители Прокуратуры Эстонии, Европейской группы по обучению и просвещению в области киберпреступности, Университетского колледжа полиции Норвегии, Бюро по борьбе с киберпреступностью Агентства национальной полиции Кореи, Агентства Европейского союза по подготовке сотрудников правоохранительных органов, Дублинского центра кибербезопасности и расследования киберпреступлений Университетского колледжа и Государственного университета государственного управления и безопасности Гессена.

«Центральная Азия, как и многие другие части мира, переживает стремительную цифровизацию. Каждый субъект уголовного правосудия должен понимать основы цифровых доказательств и роль цифровых технологий в содействии преступной деятельности или ее осуществлении. Наши академии правоохранительных органов должны адаптироваться к этим новым вызовам, и нам необходимо обеспечить структурированное и систематическое образование в этой области», – сказал Евгений Коленко, исполняющий обязанности главы Академии правоохранительных органов Республики Узбекистан.

Во встрече приняли участие руководители и заместители руководителей ключевых образовательных учреждений Центральной Азии. В из числе – Алматинская академия Министерства внутренних дел и Академия правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан; Академия Министерства внутренних дел, Учебный центр Генеральной прокуратуры и институт Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики; Институт Министерства внутренних дел и учебный отдел Генеральной прокуратуры Туркменистана; а также Академия правоохранительных органов и Академия Министерства внутренних дел Республики Узбекистан.

Встреча была организована в рамках проекта “Наращивание потенциала по борьбе с киберпреступностью в Центральной Азии”, который финансируется Германией, Республикой Корея и США. ///nCa, 13 марта 2023 г.