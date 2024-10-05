Пресс-тур в Измир – Часть #4: Эфес – прикосновение к античным цивилизациям – Один день из жизни эфесянина

Эльвира Кадырова

Одной из достопримечательностей, которую посетила наша пресс-делегация в ходе визита в Турцию, стал легендарный город-музей под открытым небом Эфес.

В 2015 году античный город Эфес был внесен в Список Всемирного Наследия ЮНЕСКО. В данном контексте Эфес вызвал особый интерес у нас – журналистов из Туркменистана, поскольку и в нашей стране имеется такой объект Всемирного Наследия ЮНЕСКО, как древний парфянский город Ниса, который также как и Эфес, в определённый период исторического развития являлся частью эллинистической культуры (конец 6 – 1 в. до н. э.)

Итак, расскажу немного о происхождении Эфеса и роли города-мегаполиса в древнем мире.

Древний город Эфес был основан 10-м веке до н.э. на западном побережье Эгейского моря в Малой Азии (современная Турция). Хотя город основывался пять раз, руины, которые видит современный турист в Эфесе – принадлежат периоду последнего основания города римлянами.

Согласно легенде, Эфес создал принц из Афин Андроклос. Перед тем, как построить свой город он по традиции спросил разрешение у оракула. Оракул сказал: «Рыба убежит, кабан побежит». Однажды Андроклус и его друзья поймали рыбу и стали ее жарить, однако рыба во время жарки упала на землю, вызвав небольшой пожар, при этом спрятавшийся неподалеку кабан убежал. Так Андроклус определился с местом строительства своего города.

По другой версии, город был построен Финикийцами в 30 – 20 веке до н.э. и достиг расцвета в эпоху греческой колонизации Малой Азии (около 700 до н.э.).

Эфес благодаря своему удачному расположению, стал крупным портом на месте встречи торговых путей Эгейского моря и караванных троп, приходящих из глубин Азии и следовавших в направлении Италии и Римского Запада. Благодаря этому Эфес превратился в сосредоточие инноваций, научных достижений, культурных ценностей и искусств. И его по праву считают одной из колыбелей цивилизации.

Эфес был известен храмом, посвященным почитаемой местными жителями богине плодородия Греческой Артемиде (Римской Диане). По преданиям, в 52 г. н. э. апостол Павел вместе с Акилой и Прискиллой пришел в Эфес. Павел проповедуя и исцеляя больных обратил многих эфесян в веру.

На протяжении столетий Эфес оказывался под властью Ионов, Аков, Хититов, Лидийцев, Киммеров, Медов и Персов. Город превратился в место встреч многочисленных рас, религий и цивилизаций. Это был крупный торговый центр с рынком площадью 7 гектаров, где торговали греческие, анатолийские и финикийские купцы.

В римский период своего существования Эфес в 27 году до н. э., при Цезаре, стал столицей римской провинции Азии. По данным ЮНЕСКО, город по уровню прогресса уступал лишь Риму. Эфес имел статус «свободного города», здесь чеканили собственные монеты (на них были изображены предметы связанные с Артемидой – факел, пчёлы и олень).

На 1-2 века н.э. пришёлся наивысший расцвет города, была построена знаменитая Библиотека Цельса и огромный театр, вмещавший до 25 тыс. зрителей. В Эфесе было несколько крупных бань, развитая система акведуков.

Более 100 лет на территории Эфеса ведутся археологические раскопки. И как утверждают исследователи, пройдут вероятно, еще столетия, прежде чем будет восстановлен облик города римского периода правления.

Среди примечательных объектов Эфеса:

Городской дворец Пританеон, в котором находится алтарь богини Весты со священным огнем. Пританеон выполнял роль политического центра Эфеса, где проходили важные церемонии, пиры, приносились жертвы.

Одеон, построенный в 150 г, расположены на склоне холма. Можно сказать, что Одеон по планировке помещения представляет собой прототип современных парламентских залов. В Одеоне заседал Городской Сенат, здесь обсуждались важные политические вопросы.

Агора (рыночная площадь) считалась центр торговой активности, сюда съезжались купцы со всех концов Империи. Тут также проводились собрания по случаям религиозных и светских праздников. Товары на рынок доставлялись из порта, отсюда же нагруженные корабли уплывали на запад, а караван из Востока направлялись далее в Европу.

Библиотека Цельса ─ библиотека была сооружена в 106 году в честь губернатора Эфеса Цельсия. Библиотеку построил его сын в качестве погребального памятника, назвав здание именем своего отца.

Ворота Геркулеса – на сегодняшний день ворота представляют собой две колоны с барельефами, изображающими Геракла. Ворота расположены по улице Кюрет, они ограничивали доступ к улице, препятствуя проезду колесниц к рыночной площади, то есть в этой части улица превращалась в пешеходную зону. Наш гид г-жа Бану рассказала нам о том, что проходя через ворота нужно раскинуть руки, прикоснуться к столбам и загадать желание. Мы с удовольствием последовали ее совету.

…Достопримечательностей в Эфесе и загадочных символов – великое множество, пожалуй и целого дня будет мало, чтобы ознакомиться с городом-музеем.

Зарисовка из жизни жителя Эфеса

Прогуливаясь по Эфесу, я попыталась, насколько возможно, представить себе один день из жизни обычного жителя города, например, некоего Марка.

…Итак, обычный гражданин Эфеса – Марк Луций, 50 лет отроду, владелец брендовой сети лавок с тканями. Утром Марк, проводив сына в гимнасий, по обыкновению, отправлялся в Одеон. Городской Совет на сей раз обсудил организационные вопросы в связи с предстоящим празднованием годовщины победы эфесского флота в подавлении восстания Аристоника Пергамского. Еще одним пунктом повестки дня стало обсуждение повышений налогов с местных ремесленников.

Выйдя из Одеона, Марк направился, собственно в свои бутики, чтобы проверить, как справляются его нерадивые служащие, посчитать прибыль, оценить продажи. В течение дня Марк провел несколько важных деловых встреч и заключил выгодные сделки с китайскими купцами шелков и парфянскими торговцами хлопковых тканей.

Проведя день в трудах да хлопотах, Марк решил провести послеполуденное время в Большом театре, тем более, что сегодня обещали зрелищные гладиаторские бои.

«Борьба — отец всех, царь всех: одних она объявляет богами, других — людьми, одних творит рабами, других — свободными», – вспомнилось Марку высказывание греческого философа Гераклита и дабы успокоить эмоции после боев, вознамерился он провести остаток вечера в библиотеке.

Однако, по пути в Дом, где его ожидали мудрость, добродетель, мысль и познание, Марк заметил на левой стороне тротуара ненавязчивую пиктограмму, смысл которой герою был хорошо известен.

Отпечаток мужской левой ступни, женского лица и сердца – вот такая незатейливая реклама недвусмысленно приглашала в учреждение под названием «Дом Удовольствий», находившееся на левой стороне Мраморного проспекта, прямо напротив библиотеки. Марк остановился в раздумьях на несколько секунд, но тут же бодрым шагом устремился в…. Поскольку рассказ вымышленный, доподлинно неизвестно одержала ли Богиня любви Венера вверх над сознанием Марка, поэтому предлагаю читателю самому пофантазировать на данную тему.

***

Эфес – это поистине уникальное место, которое позволяет окунуться в атмосферу древних цивилизаций. Мы советуем туристам, отправляющимся в эгейский регион Турции обязательно побывать в Эфесе. ///nCa, 5 октября 2024 г.

Одеон

Богиня Победы Ника



Храм Домициана (Домициан был известен как один из самых жестоких римских императоров. Во время своего правления он преследовал многих христиан в римских городах, включая Эфес)

Храм Домициана – Верхний Фрагмент

Врата Геракла

Храм Адриана в Эфесе, улица Куретов

Храм Адриана, верхний фрагмент

Дом Удовольствий

Реклама на тротуаре, приглашающая в Дом Удовольствий на Мраморном проспекте

Общественные туалеты в Эфесе

Библиотека Цельса

Большой театр в Эфесе на 25 000 мест

Большой Театр в Эфесе на 25 000 мест



