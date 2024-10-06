Пресс-тур в Измир – Часть #5: Музей оливкового масла Кёстем в Урле – Путешествие в историю оливкового производства

Эльвира Кадырова

Оливковое масло – неотъемлемый ингредиент турецкой кухни и средиземноморских гастрономических традиций. С ростом интереса к здоровому питанию во всем мире, в том числе и в Туркменистане, спрос на оливковое масло неуклонно растет. Именно поэтому посещение Музея производства оливкового масла Кёстем в Урле стало для нас, журналистов из Туркменистана, одним из самых ярких впечатлений пресс-тура в Измир.

В Турции оливки выращиваются в Эгейском, Мраморном, Средиземноморском и Юго-восточном регионах. Но 75% процентов оливок произрастают на Эгейском побережье страны.

Музей оливкового масла Кёстем в Урле – это уникальное место, которое позволяет погрузиться в удивительный мир оливок и оливкового масла. Расположенный в живописном районе Урла, музей рассказывает о тысячелетней культуре и традициях производства оливкового масла в Турции.

Музей, основанный специалистом по ортопедии и травматологии, доктором Левентом Кестемом и его супругой г-жой Гюлер, – это настоящая история самоотверженности, которая включает в себя многолетние поиски, отслеживание и коллекционирование.

Экспозиция музея включает в себя такие предметы, как исторические камни-жернова, печи, дробилки, бутыли и амфоры, лампы из оливкового масла 3000-летней давности. Создатели музея кропотливо собирали коллекцию, путешествуя по всему Эгейскому региону.

В музее восстановлена система измельчения, прессования, фильтрации масла, существовавшая с 3000 года до н.э.

Основатели музея взяли на себя миссию по развитию оливковой культуры в Урле и на полуострове Чешме, первом регионе, где производилось оливковое масло, а история выращивания оливок восходит к 39 году до н.э.

Первое, что мы увидели, войдя в экспозиционный зал, – это корень 1000-летнего оливкового дерева.

Грандиозный экспонат, ставший свидетелем истории этой земли, был найден Левент-беем на холмах деревни Озбек.

Музей, занимающий площадь в 20 000 гектаров (в том числе закрытая площадь составляет 5650 квадратных метров), вмещает различные разделы, посвященные технологиям производства оливкового масла, культуре производства оливкового масла, фабрику и склад оливкового масла, мастерские по изготовлению дерева и керамики, детские игровые комнаты, Музей мыла и гигиены.

Экскурсия завершилась уникальным опытом — дегустацией органического оливкового масла. Сотрудница музея раскрыла нам секрет его истинной природы. Она показала, как согреть стаканчики с маслом в ладонях, превращая каждую каплю в ароматный эликсир. И вот, пригубив золотисто-зеленоватый напиток, мы погрузились в волшебный мир ароматов. Свежая зелень лугов, щекочущая нотка перца и едва уловимая кислинка цитруса сплелись в изысканный букет вкусов.

В завершении визита, мы приобрели в бутике при музее ценные бутылочки оливкового масла, а также органическое мыло и сувениры.

Мы уверенны, что посещение музея будет полезно как взрослым, так и детям. Вы узнаете многое о взаимосвязи человека, природы, истории и культуры. ///nCa, 6 октября 2024 г.

Музей оливкового масла Кёстем

Корень оливкового дерева возрастом около 1000 лет

Мастерская по производству оливкового масла в Клазоменае, старейшая известная мастерская по производству оливкового масла в Анатолии, датируется 6 веком до нашей эры

Различные деревянные прессы римского периода и после

Производство оливкового масла в османский период

Камни для отжима оливок

Деревня Зейтинели, Хатипоглу Хуссейн, мастерская по производству оливкового масла, 1875 год

Образец работы рычажного пресса

Базальтовый жернов, 1891 год

Паровая установка по производству оливкового масла, 19 век

Котел, используемый для производства мыла на оливковом масле (мощностью 7 тонн, начало 1907 года) и трактор Massey Ferguson (известный как Little energy), 1957 год.

Установки по производству оливкового масла, работающие на электричестве

Фабрика по производству оливкового масла, работающая на электричестве

Баррельные весы

Место хранения сосудов с оливковым маслом и столовыми оливками

Портрет, вырезанный из корня оливкового дерева

Дегустация Оливкового масла

