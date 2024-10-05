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Специальный представитель Европейского союза по Центральной Азии Тери Хакала посетила Туркменистан Ашхабад

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Специальный представитель Европейского союза по Центральной Азии Тери Хакала приняла участие в мероприятии высокого уровня по запуску координационной платформы Транскаспийского транспортного коридора во время своего официального визита в Туркменистан с 3 по 4 октября 2024 г. Координационная платформа будет поддерживать развитие устойчивых транспортных коридоров, улучшать региональную связуемость и укреплять сотрудничество между Европейским союзом, Центральной Азией, Южным Кавказом и Турцией.

Основная роль платформы заключается в продвижении коридора и координации усилий по реализации приоритетных проектов в области жесткой и мягкой инфраструктуры в Центральной Азии, которые были определены в финансируемом ЕС исследовании устойчивых транспортных коридоров между ЕС и Центральной Азией.

Участие Специального Представителя ЕС Тери Хакала в мероприятии подчеркнуло долгосрочную приверженность Европейского союза укреплению региональной интеграции и процветанию в Центральной Азии и Каспийском регионе.

В дополнение к мероприятию высокого уровня, специальный представитель ЕС Хакала провела ряд встреч с высокопоставленными должностными лицами, включая Е.П. г-жу Дунягозель Гулманову, Председателя Парламента Туркменистана, и Е.П. г-жу Байрамгуль Ораздурдыеву, Заместителя Председателя Кабинета министров. Встречи были посвящены укреплению партнерства между Европейским союзом и Туркменистаном и решению общих региональных приоритетов, включая контакты между людьми, права человека и устойчивое управление водными ресурсами.

Визит специального представителя ЕС предоставил возможность подтвердить постоянную поддержку Европейским союзом усилий Туркменистана по устойчивому экономическому развитию, региональной стабильности и более тесному сотрудничеству с Европейским союзом в рамках партнерства ЕС и Центральной Азии.

/// nCa, 5 October 2024 (in cooperation with EU in Turkmenistan)

 

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