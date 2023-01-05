Цинь Ган, Посол Китая в США

26 декабря 2022 года посол Цинь Ган опубликовал статью под названием “Как Китай видит мир” в журнале The National Interest. Полный текст статьи:

В октябре состоялся 20-й съезд Коммунистической партии Китая (КПК). Таким образом, КПК начала новый путь, как и развитие Китая. Мышление китайских коммунистов, как было заявлено на этом партийном съезде, не только определяет направление Китая, но и оказывает несомненное влияние на будущее мира.

Точно так же, как мировоззрение людей определяет способы взаимодействия с миром, то же самое справедливо и для стран и политических партий. На партийном съезде было подтверждено, что Китай привержен целям своей внешней политики, заключающимся в поддержании мира во всем мире и содействии общему развитию, и по-прежнему привержен построению сообщества с общим будущим для человечества. Такая официальная, открытая декларация мировоззрения КПК проливает свет на то, как она взаимодействует с миром.

Взгляд на мир, как на сообщество с общим будущим естественным образом, ведет к реформам, открытости и взаимовыгодному сотрудничеству. За последнее десятилетие Китай создал двадцать одну экспериментальную зону свободной торговли и увеличил число подписанных им соглашений о свободной торговле (ССТ) с десяти до девятнадцати, включая Всеобъемлющее региональное экономическое партнерство (ВРЭП), крупнейшее ЗСТ в мире.

По всем направлениям иностранным инвесторам был предоставлен национальный режим до учреждения, а позиции в отрицательном списке для их инвестиций были сокращены до тридцати одного с первоначальных девяноста трех. Количество субъектов рынка Китая выросло до более чем 160 миллионов. По данным Всемирного банка, Китай занимает тридцать первое место в мире в рейтинге легкости ведения бизнеса, поднявшись на шестьдесят пять позиций за десять лет. Учитывая этот отчет, люди должны дважды подумать о правдивости и истинных намерениях, когда они слышат ворчание о том, что Китай «отступает» в реформах и открытости или «потерял Америку».

Взгляд на мир как на сообщество с общим будущим естественным образом ведет на путь мирного развития. Развитие Китая означает более сильную силу мира, а не растущую мощь, готовую «нарушить статус-кво», как это называют некоторые. Напряженность в Тайваньском проливе возникла не из-за того, что материковый Китай нарушил статус-кво, а из-за сепаратистов «независимости Тайваня» и внешних сил, которые постоянно бросают вызов статус-кво «единого Китая». В случае Восточно-Китайского моря именно Япония пыталась «национализировать» Дяоюйдао десять лет назад, изменив «статус-кво» между Китаем и Японией, согласившись отложить в сторону разногласия. В Южно-Китайском море статус-кво таков, что страны региона проводят консультации по кодексу поведения, который приведет к значимым и эффективным правилам для региона. Что касается пограничных вопросов между Китаем и Индией, то статус-кво таков, что обе стороны готовы облегчить ситуацию и совместно защитить мир вдоль своих границ.

Китай крайне обеспокоен ситуацией в Украине. Хотя происходящее там вызывает глубокую печаль, оно позволяет извлечь некоторые важные уроки: в конфликтах и войнах не бывает победителей; у сложного вопроса нет простого решения; необходимо избегать конфронтации между крупными странами. Наиболее актуальной задачей на данный момент является содействие мирным переговорам между Россией и Украиной, а также диалогу между США, ЕС, НАТО и Россией. В долгосрочной перспективе люди должны осознать, что основывать собственную безопасность на незащищенности других стран не получится; необходимо создать сбалансированную, эффективную и устойчивую структуру европейской безопасности. Нет другого выбора, кроме этого.

Человечество прошло через множество перекрестков в двадцатом веке. Теперь мы подошли к первому перекрестку двадцать первого века: пандемия не закончилась за три года; один за другим возникают глобальные экономические, финансовые и энергетические кризисы; надвигается экономический спад; и новые конфликты кажутся неизбежными. В такой момент, будет ли мир и дальше вступать в смелый новый век, или он уступит проторенному пути прошлого века? Это зависит от выбора людей всех стран, в том числе и американского народа.

Если люди решат смотреть на мир с точки зрения «демократии против авторитаризма», они, скорее всего, придут к миру разделений, конкуренции и конфликтов; но если они рассматривают мир как сообщество с общим будущим, тогда открытость, сотрудничество и взаимовыгодные результаты станут плодами их выбора. Как подчеркнул председатель Си Цзиньпин на встрече с президентом Джо Байденом на Бали в прошлом месяце, мир достаточно велик, чтобы две страны могли вместе развиваться и процветать. Китайско-Американские отношения не должны быть игрой с нулевой суммой, в которой одна сторона превосходит другую или процветает за счет другой. Китай и Соединенные Штаты теперь имеют больше общих интересов, а не меньше. Вот как понятие сообщества с общим будущим для человечества отражается в Китайско-Американских отношениях.

Различия между Китаем и США — в истории, культуре, общественном строе и пути развития — скорее всего, сохранятся и через 100 лет. Но как жители одного мира мы должны и можем слушать друг друга, сокращать наш разрыв в восприятии мира и искать способ ладить на основе взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества.

Китайцы надеются, что американский народ сделает правильный выбор.

/// русскоязычная версия статьи была опубликована на сайте Chelindustry.ru https://chelindustry.ru/left_prom2.php?tt=3&rr=5&ids=3895

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Полный текст статьи доступен на вебсайте Посольства Китая в США:

http://us.china-embassy.gov.cn/eng/dshd/202212/t20221227_10995615.htm

Также статья доступна на сайте The National Interest

https://nationalinterest.org/