В этом году Китай проведет два крупных дипломатических мероприятия – одно из них с участием Центральной Азии

В этом году Китай проведет у себя два крупных дипломатических мероприятия — первый саммит Китай-Центральная Азия и третий форум международного сотрудничества “Пояс и путь”, объявил во вторник министр иностранных дел Цинь Ган, сообщает China Daily.

«Китайские дипломаты будут следовать указаниям дипломатии главы государства и, в частности, обеспечат успех двух крупных дипломатических мероприятий», – сказал Цинь на пресс-конференции на полях продолжающихся ежегодных двух сессий.

По словам главы МИД КНР, эти мероприятия «станут демонстрацией отличительного характера китайской дипломатии».

Описывая дипломатический курс Китая на текущий год, Цинь заявил, что Китай расширит свои обширные партнерские отношения: «Мы будем стремиться к координации и надежному взаимодействию между крупнейшими странами, стремиться к дружбе и сотрудничеству с другими странами и продвигать новый тип международных отношений».

Китай «примет многосторонность как путь вперед», будет способствовать построению сообщества с общим будущим для человечества, способствовать большей демократии в международных отношениях и сделает глобальное управление более справедливым, сказал глава китайской дипломатии.

Как выразился Цинь, Китай предложит большее и лучшее китайское понимание и решения, которые помогут справиться с общими вызовами человечества.

Онлайн-саммит “Китай+Центральная Азия” был проведен в 2022 году в ознаменование 30-летия установления дипломатических отношений между странами региона и Поднебесной. По итогам саммита было опубликовано совместное заявление, в котором содержится призыв к более тесной увязке инициативы “Пояс и путь” со стратегиями развития пяти стран. ///nCa, 7 марта 2023 г.