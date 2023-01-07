Президент Туркменистана посетил Китай – Горизонты туркмено-китайского партнерства расширяются

nCa Report

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов посетил Китай 5-6 января 2023 года. Это был тщательно спланированный визит, который привел к расширению горизонтов партнерства между двумя странами.

По итогам переговоров на высшем уровне было объявлено, что отношения между Туркменистаном и Китаем перешли на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства.

В этом отчете мы сначала процитируем некоторые фрагменты беседы между президентом Сердаром Бердымухамедовым и председателем Си Цзиньпином, чтобы дать представление о взаимопонимании между двумя лидерами.

Далее в отчете мы приведем список документов, которые были подписаны в ходе визита. По итогам переговорах в верхах подписаны совместное заявление и 15 других документов.

В конце репортажа содержится резюме встреч, которые президент Туркменистана провел с некоторыми высокопоставленными должностными лицами в дополнение к переговорам на высшем уровне с президентом Китая.

Совершенно очевидно, что этот визит привнес много нового в партнерство между Туркменистаном и Китаем. В отдельном комментарии мы рассмотрим данную тему подробнее.

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Переговоры на высшем уровне

Председатель Си Цзиньпин

Это Ваш первый визит в Китай после вступления в должность президента, и сегодня годовщина установления дипломатических отношений между Китаем и Туркменистаном. Для нас имеет большое значение разработать всеобъемлющий план дальнейшего развития китайско-туркменских отношений и совместно объявить, что двусторонние отношения будут повышены до уровня всеобъемлющего стратегического партнерства.

Коммунистическая партия Китая объединяет и ведет людей всех этнических групп в стране, чтобы всесторонне содействовать великому омоложению китайской нации посредством модернизации в китайском стиле, а туркменская сторона активно продвигает стратегию омоложения Туркменистана.

Китай и Туркменистан имеют схожие идеи, схожие цели и переплетающиеся интересы. На пути развития и оживления мы должны работать сообща, в полной мере использовать взаимодополняющие преимущества, использовать потенциал сотрудничества и добиваться общего развития.

Китай готов сотрудничать с Туркменистаном в целях дальнейшего углубления китайско-туркменского всестороннего сотрудничества, содействия созданию сообщества с общим будущим между Китаем и Туркменистаном и продвижения двусторонних отношений на более высокий уровень.

Построение сообщества с общим будущим между Китаем и Турцией основано на взаимном уважении, честности и взаимном доверии, взаимной выгоде и беспроигрышных результатах, чтобы лучше углублять взаимовыгодное сотрудничество, учитывать интересы друг друга и укреплять дружбу из поколения в поколение.

Обе стороны должны поддерживать друг друга по вопросам, представляющим основные интересы друг друга, и уважать пути развития друг друга, соответствующие их собственным национальным условиям.

Обе страны должны ускорить согласование стратегий развития, в полной мере использовать роль таких механизмов, как Китайско-Туркменский комитет по сотрудничеству, постоянно расширять масштабы и глубину сотрудничества и оказывать поддержку двусторонним отношениям с ощутимыми результатами сотрудничества.

Перед лицом новых международных и региональных ситуаций и новых вызовов обе стороны должны углублять сотрудничество в области правоохранительной безопасности и биологической безопасности, совместно бороться с силами “трех зол” и строить барьер безопасности для обеспечения развития двух стран.

Обе стороны должны укреплять обмены в различных областях и на всех уровнях, осуществлять межличностное и культурное сотрудничество, углублять чувства людей и создавать прочную общественную позицию и социальную основу для устойчивого и здорового развития двусторонних отношений.

Обе стороны должны уделять приоритетное внимание расширению энергетического сотрудничества.

Сотрудничество в области природного газа является краеугольным камнем китайско-туркменских отношений, и расширение газового сотрудничества соответствует стратегическим и долгосрочным интересам как Китая, так и Туркменистана.

Обе стороны должны ускорить реализацию сотрудничества в области крупных проектов и в то же время всесторонне использовать потенциал партнерства в сфере зеленой энергетики, утилизации природного газа, технического оснащения и т.д., а также наладить сотрудничество по всей производственной цепочке.

Обе стороны должны неуклонно развивать экономическое и торговое сотрудничество, осуществлять “План сотрудничества правительства Китая и Туркменистана по расширению экономических отношений” и изучать новые пути и методы расширения экономического и торгового сотрудничества между двумя странами.

Необходимо ускорить продвижение взаимосвязей и повысить уровень упрощения обмена кадрами между двумя странами.

С момента вспышки эпидемии нового коронавируса Китай и Туркменистан активно сотрудничают в области вакцинации, что в полной мере воплощает концепцию сотрудничества по оказанию помощи друг другу и совместному преодолению трудностей.

Обе стороны должны продолжать укреплять сотрудничество в области медицины и здравоохранения, а также обмены и взаимное обучение в области традиционной медицины, ускорить создание центра традиционной медицины в Туркменистане.

Мы должны продолжать активизировать контакты между людьми и культурные обмены, ускорить создание взаимных культурных центров и как можно скорее открыть мастерские Любань.

Необходимо расширять сотрудничество в области СМИ и других областях, успешно проводить культурные мероприятия между Китаем и Туркменистаном в 2023-2024 годах и поддерживать расширение местного сотрудничества между двумя странами.

Механизм сотрудничества “Китай + Центральная Азия” – это новый механизм сотрудничества между Китаем и странами Центральной Азии, который является открытым и прозрачным, взаимовыгодным и беспроигрышным, равным и взаимным, прагматичным и эффективным.

Китайская сторона готова укреплять связи с туркменской стороной для обеспечения успеха первого саммита “Китай + Центральная Азия”.

И Китай, и Туркменистан выступают за поддержание мира и содействие развитию и являются попутчиками в продвижении реформы глобального управления.

Китай поддерживает конструктивное сотрудничество Туркменистана с Шанхайской организацией сотрудничества и готов работать с Туркменистаном в реализации подлинного многостороннего подхода и содействии построению сообщества с общим будущим для человечества.

Президент Сердар Бердымухамедов

Я очень рад совершить первый государственный визит в Китай в исторический день 31-й годовщины установления дипломатических отношений между Туркменистаном и Китаем.

Дружественные обмены между Турцией и Китаем имеют долгую историю, и древний Шелковый путь тесно связал две страны.

С момента установления дипломатических отношений, особенно за 10 лет, прошедших с момента установления стратегического партнерства в 2013 году, две страны достигли плодотворных результатов в многоуровневых обменах и сотрудничестве в различных областях; дружба между народами углубилась, а дружественные отношения все больше укрепляются.

Туркменская сторона высоко оценивает достижения в развитии двусторонних отношений, гордится достижениями высокого уровня взаимного доверия и сотрудничества между двумя странами и готова укреплять взаимные визиты и обмены с китайской стороной, перенимать успешный опыт развития Китая, углублять взаимовыгодное сотрудничество между двумя странами всесторонним образом и достигать общего развития.

Туркменская сторона твердо поддерживает Китай в защите национального суверенитета и территориальной целостности и решительно выступает против любых попыток раскола Китая.

Туркменистан готов активно содействовать стыковке стратегии “Возрождение Шелкового пути” и инициативы “Пояс и дорога”, дальнейшему расширению экономического и торгового сотрудничества между двумя странами, укреплению энергетического сотрудничества, в таких сферах, как природный газ, строительство трансграничных железных дорог.

Туркменская сторона также надеется на дальнейшую активизацию культурных и образовательных обменов и сотрудничества с китайской стороной в таких областях, как медицинское обслуживание.

Туркменская сторона готова сотрудничать с китайской стороной, чтобы поднять двусторонние отношения до уровня всеобъемлющего стратегического партнерства и совместно содействовать созданию туркмено-китайского сообщества с общим будущим, чтобы принести больше пользы двум народам.

Я хотел бы еще раз поздравить 20-й Национальный съезд Коммунистической партии Китая с его полным успехом.

Под мудрым и сильным руководством Председателя Си Цзиньпина Китай добился больших успехов в экономическом и социальном развитии и сыграл важную и конструктивную роль в содействии установлению более справедливого и разумного международного порядка.

Коммунистическая партия Китая является опорой китайского народа.

Туркменская сторона твердо убеждена, что Китай добьется больших успехов в будущем и внесет больший вклад в поддержание мира, стабильности и процветания во всем мире.

Туркменистан и Китай придерживаются одинаковых или схожих взглядов по многим международным и региональным вопросам и готовы усилить взаимную поддержку и более тесно сотрудничать с Китаем.

Туркменистан высоко оценивает и полностью поддерживает механизм сотрудничества “Китай + Центральная Азия” и готов активно поддерживать Китай в успешном проведении саммита “Китай + Центральная Азия” для совместного поддержания региональной безопасности и развития.

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Подписанные документы

По завершении переговоров на высшем уровне президент Сердар Бердымухамедов и председатель КНР Си Цзиньпин подписали совместное заявление.

Также было подписано пятнадцать документов:

Меморандум о сотрудничестве между Министерством иностранных дел Туркменистана и Министерством иностранных дел Китайской Народной Республики на 2023–2024 годы; Протокол о внесении дополнений в Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Китайской Народной Республики о создании Туркмено-китайского комитета по сотрудничеству от 29 августа 2008 года; Меморандум о взаимопонимании по содействию инвестиционному сотрудничеству в области цифровой экономики между Правительством Туркменистана и Правительством Китайской Народной Республики; Меморандум о взаимопонимании по содействию инвестиционному сотрудничеству в области зелёного развития между Правительством Туркменистана и Правительством Китайской Народной Республики; Меморандум о взаимопонимании между Правительством Туркменистана и Правительством Китайской Народной Республики по сопряжению международных инициатив «Возрождение Великого Шёлкового пути» и «Один пояс, один путь»; План сотрудничества в области культуры между Минис­терством культуры Туркменистана и Министерством культуры и туризма Китайской Народной Республики на 2023–2026 годы; Соглашение об обмене новостями и сотрудничестве между Государственным информационным агентством Туркменистана и Информационным агентством «Синьхуа» Китайской Народной Республики; Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между Государственным информационным агентством Туркменистана и газетой «Жэньминь жибао» (Китайская Народная Республика); Меморандум об информационно-новостном сотрудничестве между Государственным комитетом Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии и Медиа­корпорацией Китая; План действий в области здравоохранения между Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана и Государственной комиссией Китайской Народной Республики по здравоохранению на период 2023–2027 годы; Меморандум о сотрудничестве между Национальным Олимпийским комитетом Туркменистана и Китайским Олимпийским комитетом; Меморандум о взаимопонимании между Государственным комитетом Туркменистана по физической культуре и спорту и Главным государственным управлением по физической культуре и спорту Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области спорта; Меморандум о взаимопонимании между Государственным концерном «Türkmengaz» и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией о сотрудничестве в газовой сфере; Меморандум о взаимопонимании между Международным университетом нефти и газа имени Ягшыгелди Какаева (Туркменистан) и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (Китайская Народная Республика); Меморандум о сотрудничестве между Туркменским государственным университетом имени Махтумкули (Туркменистан) и Пекинским университетом иностранных языков (Китайская Народная Республика).

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Другие встречи

Президент Сердар Бердымухамедов также провел отдельные встречи со следующими высокопоставленными должностными лицами:

Премьер Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Кэцян

Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Китая Ли Чжаньшу

Вице-премьер, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с вице-премьером Китая Хань Чжэном.

/// nCa, 7 января 2023 г. [Источники фото – TDH, People’s Daily]