В Ашхабаде состоялись международная выставка и научная конференция, посвященные строительной и энергетической отраслям

6-7 августа 2022 года в Ашхабаде состоялась Международная выставка «Строительство, промышленность, энергетика Туркменистана-2022» и на ее полях прошла научная конференция «Развитие строительной, промышленной, энергетической отраслей Туркменистана». Организаторами мероприятий выступили профильные министерства и ведомства, а также Торгово-промышленная палата страны.

Специализированный форум приурочен к впервые отмечаемому 6 августа Дню работников строительного и промышленного комплекса.

Целью нынешней Международной выставки и научной конференции являются содействие развитию строительной, промышленной и энергетической сфер, химической индустрии, области дорожного строительства, а также ознакомление с огромным потенциалом и возможностями, как товаропроизводителей страны, так и с оборудованием, новейшей техникой и сервисными услугами иностранных участников.

Тематика выставки охватила ключевые сферы – строительство, промышленность и производство стройматериалов, электроэнергетика, химическая индустрия, газо- и нефтехимия, дорожное строительство.

Экспонаты стендов государственных и предпринимательских структур страны, зарубежных компаний в полной мере отражают успешность партнёрского взаимодействия в реализации совместных проектов.

Свою продукцию и услуги представили десятки местных компаний, а также госкорпорация «Туркменэнерго», госконцерн «Туркменхимия», Министерство строительства и архитектуры, Министерство промышленности и строительного производства Туркменистана – это трубы, кирпич, железобетонные конструкции, гидроизоляционные материалы, мытый песок, пенополистирол, керамзит, различные эмульсии и краски, электрокабель и шланги, бордюрный камень и кафель, сухие строительные смеси, различные виды стекла предприятия «Türkmenaýnaönümleri», а также масляные и воздушные фильтры, аккумуляторы и др.

Ведущие Туркменистана – «Bouygues Turkmen», «General Elektrik», «Gap Inşaat», «KSB», «Rönesans Endüstri Tesisleri Inşaat Sanaýi we Tijaret», «Sumimoto Corporation», СА «Интербудмонтаж», «Дорожное строительство «Altkom», «Çalık Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.», АО «ПО «Возрождение» и другие, представили макеты строительных объектов, инновационные разработки и технологии, включая такие направления, как водоснабжение и освещение, сооружение дорог, индустрия активного досуга и т.д.

В этот же день состоялась научная конференция «Развитие строительной, промышленной, энергетической отраслей Туркменистана» в гибридном формате.

В презентациях зарубежных докладчиков были охарактеризованы предлагаемые прогрессивные системы сейсмозащиты зданий и сооружений от швейцарских производителей, возможности логистического модуля РИК и механизма калькуляции транспортных расходов, определение экономически выгодных транспортных маршрутов поставки продукции, установок и оборудования от российской компании, методы управления строительными проектами и организации консультаций турецких разработчиков.

Зарубежные участники форума выразили готовность к широкому партнёрству с туркменскими партнерами, в области разработки новых технологий, участию в совместных проектах, тестовых испытаниях экспериментальных моделей для их дальнейшего внедрения в производство.

В рамках форума поднимались такие вопросы, как повышение эффективности исследований в сфере электроэнергетики, сохранения водных ресурсов, производства строительных материалов, инновации в развитии дорожно-строительной отрасли и др.

Туркменские специалисты и предприниматели также представили ряд презентаций по реализации крупнейших государственных заказов – возведение автобана Ашхабад-Туркменабат, нового административного центра Ахалского велаята, объектов «Ашхабад-сити».

По итогам форума Государственный концерн «Türkmenhimiýa» заключил ряд сделок с представителями ряда зарубежных компаний и бизнесменов. В их числе – три экспортных контракта на закупку бензина марки ЕСО-93, произведённого на заводе по выпуску бензина из природного газа в Ахалском велаяте, 3 импортных контракта с ведущими компаниями из Великобритании, Германии и Италии, а также Меморандум о взаимопонимании между Госконцерном «Türkmenhimiýa» и немецкой компанией «KSB Group».

В повестку второго дня конференции 7 августа вошли такие темы, как как роль науки в химической промышленности, отечественная газохимическая продукция на мировом рынке, освоение нового оборудования в производстве, развитие энергетической дипломатии, газовые турбины в электроэнергетике, энергосберегающие устройства и др.///nCa, 7 августа 2022 г. (Источник фото – TDH)