27-я Конференция «Нефть и Газ Туркменистана-2022» объявляет об открытии регистрации участников

26-27 октября 2022 года в Ашхабаде состоится XXVII Международная конференция «Нефть и Газ Туркменистана -2022».

Организаторами выступают Государственные концерны «Туркменгаз», «Туркменнебит» и Государственная корпорация «Туркменгеология» в партнерстве с ХО «Туркмен Форум» при поддержке британской компании GaffneyCline.

Это престижный бизнес-форум, который ежегодно проводится с целью развития и укрепления международного партнерства между государственными организациями Туркменистана и международными нефтегазовыми компаниями. На конференции обсуждались такие темы, как последние мировые и региональные тенденции развития топливно-энергетического комплекса, реализация региональных проектов, в том числе строительство газопровода ТАПИ, привлечение инвестиций в туркменский сектор Каспийского моря и перспективы новых газохимических проектов.

В рамках конференции состоится презентации и панельные сессии с участием высшего руководства национальных нефтяных компаний, а также руководителей ведущих международных нефтяных компаний, крупных международных организаций и финансовых институтов.

В связи с ограничениями на международные поездки мероприятие пройдет как в традиционном, так и в онлайн-формате. Данный подход будут также использован для организации встреч на полях конференции с руководством нефтегазового сектора Туркменистана.

Для получения более подробной информации посетите веб-сайт: www.ogt-turkmenistan.com или свяжитесь с командой «Туркмен Форум» по адресу info@turkmen-forum.com или по телефону: +993 62110069.

Для регистрации: https://ogt-turkmenistan.com/en/registration

///nCa, 6 августа 2022 г. (nCa – медиа партнер OGT-2022)