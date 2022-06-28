Президент Туркменистана встретился с руководителями турецких компаний

В понедельник, 27 июня, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял глав турецких компаний Çalik Holding, Polimeks и Rönesans Holding.

Çalik Holding

В ходе встречи с председателем совета директоров группы компаний «Çalik Holding» Ахметом Чалыком обсуждены нынешнее состояние и перспективы дальнейшего сотрудничества с холдингом.

Бизнесмен проинформировал главу государства о ходе реализации проектов, в частности, в электроэнергетике и здравоохранении.

Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что взятый Туркменистаном курс на диверсификацию национальной экономики подразумевает самое активное привлечение новейших мировых технологий и разработок, которыми располагают и могут предложить крупнейшие зарубежные компании, в том числе турецкие.

Обсуждая перспективы долгосрочного партнёрства глава государства заострил внимание бизнесмена на главном и неотъемлемом требовании туркменской стороны – строгом соблюдении графика строительства и установленных контрактом сроков сдачи объектов в эксплуатацию.

Polimeks

В ходе встречи глава государства и руководитель «Polimeks» Эрол Табанджа обсудили перспективы двустороннего партнёрства в контексте политики страны, нацеленный на широкую индустриализацию, коренную модернизацию отраслевой инфраструктуры.

В данной связи, подчеркнув, что «Polimeks» искренне дорожит и гордится своим сотрудничеством с Туркменистаном, Эрол Табанджа выразил неизменную заинтересованность компании в реализации новых совместных проектов.

Rönesans Holding

На встрече с председателем правления турецкой компании «Rönesans Holding» Эрманом Ылыджаком, глава государства высоко оценил активное участие этой компании в реализации крупных инвестиционных проектов по развитию нефтегазовой сферы Туркменистана.

Ылыджак проинформировал Президента Туркменистана о реализации ряда совместных проектов, связанных с возведением инфраструктурных объектов различного назначения.///nCa, 28 июня 2022 г.