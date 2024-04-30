Делегация Туркменистана принимает участие в 57-ой сессии Комиссии ООН по народонаселению и развитию

В период с 29 по 30 апреля 2024 года делегация Туркменистана, во главе с Заместителем министра иностранных дел Туркменистана М.Бяшимовой принимает участие в 57-ой сессии Комиссии ООН по народонаселению и развитию.

Тема нынешней сессии: «Программа действий Международной конференции по народонаселению и развитию и ее вклад в Повестку дня на период до 2030 года».

Открывая пленарное заседание, председатель 57-ой сессии Комиссии по народонаселению и развитию г-жа Ноеми Эспиноза Мадрид, подчеркнула необходимость консолидации усилий для решения глобальных проблем, включая последствия пандемии COVID-19 и нарастающие экологические кризисы. Она отметила, что несмотря на прогресс в сокращении масштабов нищеты и в обеспечении доступа к образованию и здравоохранению, неравенство сохраняется, особенно в отношении женщин.

Было подчёркнуто, что основной целью сессии в текущем году является подтверждение обязательств в отношении инклюзивного развития и гендерного равенства, взятых международным сообществом 30 лет назад в Каире на Международной конференции по народонаселению и развитию.

Первый заместитель Генерального секретаря ООН Амина Мохаммед, выступая на открытии сессии подчеркнула, что население планеты с 1994 года увеличилось с 5,6 миллиарда до более чем 8,1 миллиарда. При этом в странах Африки к югу от Сахары рост населения продолжится в ближайшие годы, в то время как в Европе, Северной Америке и Латинской Америке наблюдается замедление роста или сокращение населения. Она заявила, что в глобальном масштабе прогресс был достигнут в снижении показателей материнской и детской смертности, однако вызовы в области здравоохранения остаются значительными, и многие страны сталкиваются с трудностями в достижении целей в области охраны здоровья.

По словам заместителя Генерального секретаря ООН, демографические сдвиги, урбанизация, изменение климата, цифровые технологии и неравенство оказывают влияние на устойчивое развитие и требуются меры для поддержания репродуктивного здоровья и защиты прав уязвимых групп населения.

Заместитель Генерального секретаря по экономическим и социальным вопросам Ли Цзюньхуа заявил, что несмотря на снижение рождаемости и рост продолжительности жизни во всем мире, проблемы, в особенности в наименее развитых странах, сохраняются. По его словам, необходимо уделить особое внимание к стареющим группам населения и обеспечить непрерывность оказания социальных услуг в сфере образования и здравоохранения.

Исполнительный директор Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) Наталия Канем призвала страны к повышению уровня инвестиций в сферу народонаселения и защите прав на сексуальное и репродуктивное здоровье.

29 апреля Заместитель министра иностранных дел Туркменистана выступила в ходе пленарного заседания Генеральной ассамблеи ООН, посвященного тридцатой годовщине Международной конференции по народонаселению и развитию (МКНР).

М.Бяшимова, ознакомив с национальным опытом в достижении целей и задач, обозначенных в глобальной Программе действий в области народонаселения, подчеркнула в частности, что:

– Туркменистан, на сегодняшний день входит в число стран, добившихся наибольшего сокращения показателей материнской смертности и заболеваемости;

– При содействии ЮНФПА, в стране функционирует на средства государственного бюджета 95 кабинетов репродуктивного здоровья;

– Снизилась неудовлетворенная потребность в планировании семьи до уровня 9,7 % и планируется довести ее до уровня 3,5 к 2030 году.

– В рамках деятельности с 2021 года Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова реализован ряд крупных проектов и мер защиты ребёнка.

В тот же день по инициативе Туркменистана было организовано параллельное мероприятие на тему: «Продвижение обязательств МКНР+30: национальный опыт и пути продвижения вперед».

В мероприятии приняли участие Региональный директор ЮНФПА по странам Восточной Европы и Центральной Азии г-жа Флоренс Бауэр, Директор департамента ЮНИСЕФ по защите детей г-жа Шима Сен Гупта, Постоянные представители и эксперты государств-членов ООН.

Открывая встречу, Постоянный Представитель Туркменистана при ООН, Посол А.Атаева отметила, что Туркменистан твердо привержен реализации принципов МКНР+30, являясь страной, присоединившейся в 1994 году к международным обязательствам в рамках принятой в Каире Программы действий в области народонаселения.

Было подчёркнуто, что на национальном уровне продолжается практическая работа по продвижению инициатив и долгосрочных программ, направленных на защиту прав ребёнка и поддержку нуждающихся в опеке детей.

Региональный директор ЮНФПА, обратила внимание на совместную работу в Туркменистане по национальным обзорам в области репродуктивного здоровья, гендерного равенства, повышению доступа к услугам по планированию семьи и охране материнства, достижению демографической устойчивости. Продолжается работа по совершенствованию социальных норм, расширению прав и возможностей женщин и девочек.

Представитель ЮНИСЕФ со своей стороны подчеркнула лидирующее место Туркменистана по вопросам защиты прав ребенка, как страны, присоединившейся к Конвенции о правах ребенка с первых лет своей независимости.

Было особо отмечено, что в рамках партнерства Туркменистана с ЮНИСЕФ были улучшены показатели в области охраны здоровья матери и ребенка, значительно увеличен уровень охвата иммунизацией, ведётся постоянная работа над реализацией программ по защите и поддержке семьи.

Особую роль в сотрудничестве Туркменистана с ЮНИСЕФ занимает работа в рамках Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова, учреждённого в 2021 году.

Подчёркивалось, что избрание Туркменистана в Исполнительный совет Детского фонда ООН на 2024-2026 годы является признанием достижений страны в сфере продвижения и реализации прав ребенка. ///Постоянное Представительство Туркменистана при ООН, 29 апреля 2024 г.