ПРООН в Туркменистане представила педагогам страны новую региональную инициативу по климатическому образованию

Ашхабад, 25–26 апреля 2024 г.: Программа развития ООН (ПРООН) в Туркменистане провела семинар в рамках Регионального проекта «Климатическое просвещение для продвижения Целей устойчивого развития (ЦУР) и действий в области изменения климата». Мероприятие прошло 25-26 апреля 2024 г. в Здании ООН в Ашхабаде.

Основной целью семинара было представление учебного модуля для педагогов под названием «Введение в вопросы изменения климата и практическое применение комплекта учебно-игровых материалов “Климатическая шкатулка” в образовательных организациях». Участники познакомились с методическими рекомендациями по использованию «Климатической шкатулки» на уроках и во внеурочной образовательной деятельности.

Семинар проводился под руководством международных консультантов ПРООН, г-жи Елены Мальц и г-на Данилы Сорокина, которые поделились опытом и знаниями в области климатического образования.

В рамках семинара участники также изучили региональный опыт сетевого и межведомственного взаимодействия в вопросах климатического образования, а также ознакомились с лучшими международными образовательными практиками по вопросам изменения климата, механизмов снижения углеродного следа и адаптации к последствиям климатических изменений.

«Семинар способствовал обмену опытом между участниками, позволяя им узнать о новых возможностях организации обучения школьников в области изменения климата. Доброжелательный настрой участников и их активное участие способствовали достижению целей семинара и дальнейшему развитию проекта» – отметила Елена Мальц, международный консультант ПРООН.

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Проект «Климатическое образование для продвижения ЦУР и действий в области климата» нацелен на поддержку дальнейшей реализации учебных программ климатического образования в регионе Восточной Европы и Центральной Азии, включая Туркменистан, и продвижения учебной программы «Климатическая шкатулка» с помощью новых инновационных цифровых инструментов, а также для обмена опытом и развития сотрудничества между странами региона. ///ПРООН Туркменистан