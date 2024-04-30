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ПРООН в рамках Аральского проекта повышает осведомленность фермеров в области устойчивого управления пастбищами

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26 апреля 2024 в рамках проекта ПРООН и Министерства охраны окружающей среды Туркменистана: «Сохранение и устойчивое управление земельными ресурсами и экосистемами высокой природной ценности в бассейне Аральского моря для получения множественных выгод» был проведен семинар на тему «Устойчивое управление пастбищными ресурсами».

В ходе семинара участники обсудили важность проведения геоботанических исследований в комплексной инвентаризации пастбищ, роль особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и виды возможной сельскохозяйственной деятельности в буферных зонах ООПТ, методы оценки пастбищ с помощью современных технологий.

Участники также ознакомились с законодательством в области управления и регулирования пастбищными ресурсами Туркменистана. В дополнение, на семинаре была представлена и обсуждена разработанная проектом концепция по внедрению рационального пастбищеоборота на пилотном участке в этрапе Рухубелент.

В рамках семинара были заслушаны выступления специалистов Капланкырского Государственного природного заповедника, Национального института растительного и животного мира, специалистов проектов ИСЦАУЗР-2 (ФАО) и Арал.

Так же в семинаре приняли участие представители Государственного комитета водного хозяйства Туркменистана, хякимлика Дашогузского велаята, хакимликов этрапов Рухубелент и С. Туркменбаши, животноводческого хозяйства «Довардарчылык», ремонтно-строительного предприятия «Дашогузорисув», НПО «Эко-ДУрмуш», а также фермеры животноводы этрапов С. Туркменбаши и Рухубелент. ///ПРООН Туркменистан, 29 апреля 2024 г.

 

 

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