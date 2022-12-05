В ходе краткого визита в Катар Президент Туркменистана встретился с Эмиром и посмотрел матч ФИФА

Президент Сердар Бердымухамедов совершил короткий визит в Катар в субботу, 3 декабря 2022 года.

На международном стадионе “Халифа” в Дохе он встретился с Эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани и посмотрел матч ФИФА между Нидерландами и США.

В ходе беседы Эмир Катара затронул все основные направления потенциального сотрудничества между двумя странами.

Примечательно, что в настоящее время Туркменистан и Катар изучают перспективы партнерства, исходя из своих природных ресурсов, промышленного потенциала и географического положения.

СПГ – это область, в которой возможности сотрудничества между Туркменистаном и Катаром возрастают из-за сложившейся геополитической ситуации в мире.

Газоперерабатывающий сектор, включающий производство всей полимерной группы и синтетических удобрений из природного газа, также являются областями взаимных интересов.

Быстрорастущая пищевая промышленность Туркменистана, скорее всего, обретет готовый рынок сбыта в Катаре.

Коридор Центральная Азия – Ближний Восток, соединяющий Туркменистан с Ближним Востоком через территорию Ирана, сыграет важную роль в создании и поддержании взаимовыгодных форм партнерства между Туркменистаном и Катаром. /// nCa, 5 декабря 2022 года [источник фото – TDH]