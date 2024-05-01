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В Ашхабаде состоялась Центральноазиатская конференция по водным вопросам

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Во вторник, 30 апреля, в Ашхабаде прошла Региональная конференция стран Центральной Азии по водохозяйственным вопросам, передает TDH. Мероприятие является частью реализации Регионального проекта по водным ресурсам и окружающей среде (WAVE).

В форуме приняли участие представители водохозяйственной отрасли, ряда министерств и ведомств Туркменистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, а также международных и научно-исследовательских организаций.

На повестке дня – анализ текущих реформ в области водного хозяйства в странах Центральной Азии и стратегии развития водного сектора, опыт реализации региональных проектов Агентства США по международному развитию (USAID), Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ), Программы развития Организации Объединённых Наций (UNDP) в водном хозяйстве с акцентом на рациональное водопользование, применяемые технологии в данной области.

На конференции подчёркивалось, что важным инструментом осуществления международных планов в водной сфере для Центральной Азии является разработанная Туркменистаном и принятая в соавторстве с 19 странами Резолюция Генассамблеи ООН «Сотрудничество между Организацией Объединённых Наций и Международным фондом спасения Арала».

Выступая на крупных международных форумах, Туркменистан выдвинул ряд актуальных инициатив, направленных на объединение международных усилий в достижении Целей устойчивого развития, принятых странами-членами ООН. При этом Туркменистан считает, что использование трансграничных водных ресурсов в Центральной Азии должно осуществляться на основе общепризнанных норм международного права, взаимного уважения и учёта интересов всех государств региона.

Отмечалось, что водные ресурсы играют ключевую роль для устойчивого развития Центральной Азии, а трансграничное водное сотрудничество является важнейшим компонентом достижения ЦУР, обеспечения мира, стабильности и процветания в регионе. В данном контексте была выражена общая готовность придавать приоритетное значение водным вопросам в национальных и региональных стратегиях, укреплять многостороннее сотрудничество в этом направлении.

Во второй половине дня в гибридном формате состоялась 3-я Региональная встреча по поддержке принятия решений в бассейне реки Амударья. Запланировано также 6-е заседание Регионального координационного комитета.

Региональный проект USAID по водным ресурсам и окружающей среде реализовывается в течение 5 лет, с бюджетом в 21,5 млн.долларов США, с октября 2020г. по сентябрь 2025. Целью Регионального проекта USAID по водным ресурсам и окружающей среде является укрепление регионального потенциала по управлению водными ресурсами и снижению экологических рисков в бассейнах рек Сырдарья и Амударья. Деятельность проекта основана на многоуровневом подходе по решению сложных региональных проблем в области водных ресурсов путем укрепления сотрудничества на основе диалога заинтересованных сторон, разработки общего видения комплексного и устойчивого управления речными бассейнами с использованием фактических данных и моделирования, а также содействие сотрудничеству различных секторов и уровней управления.///nCa, 1 мая 2024 г.

 

 

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