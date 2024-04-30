Dragon Oil и нефтегазовый сектор Туркменистана провели конференцию во Всемирный день охраны труда

Всемирный день охраны труда – 28 апреля – отмечен в Туркменистане проведением двухдневной конференции по управлению охраной труда, техникой безопасности и экологической безопасностью. Организатором форума выступила компания «Dragon Oil» при поддержке Государственного концерна «Тürkmennebit» (Туркменнефть), сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

В конференции приняли участие руководители и ведущие специалисты туркменских и зарубежных компаний, работающих в сфере добычи, логистики, транспортировки углеводородов, а также по хозяйственно-бытовому обслуживанию и питанию.

С приветственным словом к собравшимся обратились Али Рашид аль-Джарван, главный исполнительный директор компании «Dragon Oil» и Гуванч Агаджанов, председатель ГК «Тürkmennebit».

Как подчёркивалось, Туркменистан предъявляет самые высокие требования к вопросам экологической безопасности и охраны труда.

Особого внимания требует Каспий со своей неповторимой экосистемой. Все экономические проекты на Каспии осуществляются на основе высоких международных экологических стандартов.

Компания «Dragon Oil» является одним из крупнейших партнёров Туркменистана по освоению нефтегазовых месторождений на туркменском шельфе Каспийского моря. Обеспечение безопасности операционной деятельности и охраны окружающей среды является ключевым направлением в работе. На объектах внедрена система планирования и проведения всех работ в соответствии с международными стандартами в области обеспечения техники безопасности и предупреждения экологических рисков, для оперативного реагирования имеется современное оборудование и подготовленная команда специалистов.

На сессия конференции были обсуждены общие принципы управления основными рисками безопасности и минимизации ущерба и вреда при различных видах работ в нефтегазовой сфере, передовые методы организации морских перевозок, действующие порядки и регламенты в мировой нефтегазовой промышленности по минимизации человеческого фактора, а также вопросы повышения осведомлённости и ответственности работников по поддержанию высоких отраслевых стандартов по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды.

Представители компаний «Dragon Oil», «Caspian Driller», «Odjfell», «ILK Construction, Sowda Gurlushyk Maslahat», «Injener Chozgutleri», «NCG Services Ltd.», «Schlumberger», «Baker Hughes», «Bue Marine», «Arassa Dеňiz» и другие обменялись опытом по мерам обеспечения безопасности на производстве и обсудили совместные инициативы, направленные на улучшение системы управления безопасностью в нефтегазовой отрасли и создание надёжных партнёрских отношений в управлении рисками в этих вопросах. ///nCa, 30 апреля 2024 г.