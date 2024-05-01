Нидерланды и Туркменистан налаживают диалог в сфере футбола

Сегодня, 1 мая 2024 года, состоялась первая видео-встреча между Футбольной Федерацией Туркменистана и Королевским футбольным союзом Нидерландов.
К встрече с туркменской стороны присоединились и.о. председателя Футбольной федерации Туркменистана (ФФТ) Гуванчмухамед Овеков, Главный тренер национальной сборной команды страны Мерген Оразов и Посол Туркменистана С.Пальванов.
Нидерландская сторона была представлена Генеральным секретарем Королевского Футбольного Союза по международным отношениям Гийсом де Йонг, и директором этого Союза по подготовке международных тренеров Майклом ван дер Старом.
Первый контакт знаменует начало перспективного диалога, направленного на укрепление футбольных отношений между двумя странами.
Основные моменты обсуждения:
Установление постоянного диалога:
Обе стороны выразили заинтересованность в установлении продуктивного и непрерывного диалога. Они признали важность и необходимость регулярного общения для развития двусторонних отношений в футболе.
Взаимные визиты:
Нидерландская сторона выразила готовность и желание посетить Туркменистан. Они заинтересованы в изучении возможностей сотрудничества на месте, включая потенциальные совместные проекты по инфраструктуре футбола и тренировкам. Стороны также отметили, что в совместные проекты также будут включены визиты туркменских делегаций в Нидерланды.
Подготовка тренеров и развитие:
Значительная часть обсуждения была посвящена развитию навыков тренеров. Обе федерации видят большую ценность в обмене знаниями и ресурсами для повышения качества футбольного тренинга в Туркменистане.
Программы обмена и тренировочные сессии:
Обсуждались возможности организации программ обмена для игроков и тренировочных сессий с нидерландскими экспертами. Такие инициативы считаются жизненно важными для повышения стандартов футбола в Туркменистане и для содействия взаимопониманию между двумя футбольными сообществами.
Меморандум о взаимопонимании:
В качестве первого шага к формализации сотрудничества туркменская сторона предложила разработку проекта меморандума о взаимопонимании между Федерацией и Королевским союзом. Этот документ обозначит совместные цели и установит рамки для будущих совместных проектов.
Встреча завершилась на позитивной ноте, обе стороны подтвердили свою приверженность углублению сотрудничества в области футбола. Предложенный меморандум и будущие визиты должны проложить путь к плодотворному партнерству, которое может значительно выгодно повлиять на футбольное сообщество Туркменистана. ///nCa, 1 мая 2024 г. (в сотрудничестве с Посольством Туркменистана в Бельгии)