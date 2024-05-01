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Академия превентивной дипломатии Регионального Центра по Превентивной Дипломатии для Центральной Азии приняла участие в интерактивной игре о водной дипломатии

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29 апреля проект USAID по водным ресурсам и окружающей среде в Центральной Азии в сотрудничестве с Региональным экологическим центром Центральной Азии (РЭЦЦА) и Академией превентивной дипломатии РЦПДЦА организовал игровую сессию Nexus simulation для участников Академии 2024 года и ее выпускников из Туркменистана.

Игра NEXUS предлагает уникальный обучающий инструмент для изучения проблем управления водными ресурсами в процессах производства энергии и продуктов питания с помощью сложной виртуальной реальности. Размышляя о текущей ситуации с водными ресурсами, участники игры столкнулись с потенциальными трудностями в управлении водными ресурсами между странами Центральной Азии, расположенными выше и ниже по течению Амударьи.

Мероприятие открыл Кевин Адкин, представитель Регионального офиса USAID по экологическому развитию, подчеркнув роль молодежи в предотвращении конфликтов и важность ее активной позиции для мирного будущего. Андрей Ларин, сотрудник РЦПДЦА по политическим вопросам, подчеркнул важность подобных симуляций для развития практических навыков в области превентивной дипломатии. Координатор проектов РЭЦЦА в Туркменистане Ирана Багирова, поприветствовала молодых активистов из Туркменистана и объяснила важность игры NEXUS для обучения активистов и профессиональных работников в сфере охраны окружающей среды.

В течение всего дня участники выполняли разные роли и погружались в мир дипломатии. Как и в реальном мире, игра позволяет почувствовать себя политиками и руководителями компаний, которые совместно формируют экономику, обеспечивающую города энергией, водой и продовольствием. Участники успешно преодолели все вызовы современного взаимосвязанного мира – от торговых бойкотов и неурожаев до нехватки воды и заражения растений вирусами.

РЦПДЦА уделяет большое внимание водной дипломатии, основываясь на своем мандате и Программе действий, одобренной правительствами всех стран Центральной Азии. Участники симулирующей игры высоко оценили полученный опыт и высказали предложение о проведении региональных игр Nexus simulation с участием молодежных активистов всех стран Центральной Азии. ///РЦПДЦА, 30 апреля 2024 года

 

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