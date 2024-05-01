В Дохе состоялось Третье заседание Форума Арабского экономического сотрудничества со странами Центральной Азии и Азербайджанской Республикой

29-30 апреля 2024 года в Дохе, Катар, состоялось Третье заседание Форума Арабского экономического сотрудничества со странами Центральной Азии и Азербайджаном. В работе форума делегацию Туркменистана возглавлял заместитель министра финансов и экономики Б.Ялаков.

Приветствуя участников встречи, генеральный секретарь Совета сотрудничества стран Персидского залива (ССАГПЗ) Джасем Мохамед Альбудайви отметил, что Арабский регион и Центральная Азия могут сформировать эффективный экономический блок на региональной и международной арене, что будет способствовать увеличению торгового обмена и поощрению инвестиций в энергетику и промышленность.

Он также подчеркнул многообещающий инвестиционный потенциал и возможности в двух регионах, а также их выгодное географическое положение и большой экономический и потребительский рынок.

Выступая в форуме туркменская сторона, указала на значимость реализации усилий по обеспечению устойчивого экономического развития Азербайджана, стран Центральной Азии и арабских стран. Торговля и промышленность, транспорт и энергетика, окружающая среда были обозначены приоритетными направлениями активизации сотрудничества в различных отраслях экономики.

Напомним, что в середине апреля в Ташкенте состоялась вторая встреча министров иностранных дел Стратегического диалога «Центральная Азия – Совет сотрудничества арабских государств Залива» (ССАГПЗ + Центральная Азия). По итогам встречи было принято Совместное заявление, согласно которому, второй саммит глав государств – участников Стратегического диалога ССАГПЗ-Центральная Азия состоится в 2025 году в Самарканде.

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На полях форума делегация Туркменистана провела встречу с начальником департамента МИД Государства Катар. В рамках беседы стороны, обсудив вопросы развития двусторонних отношений в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, обратили внимание на важность обмена визитами на высшем уровне. Наряду с этим было констатировано, что развитию двусторонних отношений способствуют проведение дней культуры двух народов и Межправительственной туркмено-катарской комиссии. ///nCa, 1 мая 2024 г.