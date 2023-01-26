Аркадаг Бердымухамедов встретился с руководителями украинских строительных компаний

Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов встретился в среду, 25 января, с руководителями украинских компаний «Альтком» Александром Тисленко и «Интербудмонтаж» Владимиром Петруком.

Встреча состоялась на мосту, расположенном на 798-м километре Каракум-реки.

Также здесь присутствовали вице-премьер, министр иностранных дел Р.Мередов, председатель Государственного комитета по строительству административного центра Ахалского велаята Д.Оразов, хякимы городов Аркадаг Ш.Дурдылыев и Ашхабад Р.Гандымов.

Руководитель компании «Альтком», которая ведет строительство моста через залив Гарабогаз, рассказал о ходе осуществляемых на объекте в настоящее время работ.

Глава строительной ассоциации «Интербудмонтаж» проинформировал о прокладке в стране канализационно-дренажных систем.

Председатель Халк Маслахаты Туркменистана сказал, что в настоящее время в стране придаётся большое значение вопросам рационального использования водных ресурсов. При этом особое внимание уделяется поддержанию внутренних водоёмов в надлежащем состоянии, очистке их от ила, обеспечению равномерного водотока. В этой связи Аркадаг отметил целесообразность использования передового опыта зарубежных партнёров при решении этих вопросов.

Следует с особой ответственностью подойти к этой работе в зимнее время. Высадка саженцев по берегам позволит не только укрепить их берега, но и улучшить экологическую обстановку в стране, сказал он.

Он также отметил, что в результате продолжающихся сильных морозов на Каракум-реке и других водоёмах образовались пласты льда, высказался о необходимости ответственного подхода к обеспечению равномерного течения воды в руслах рек и каналов и укреплению их берегов. ///nCa, 26 января 2023 г.