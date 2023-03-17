Президент Туркменистана принял главу группы компаний Bouygues

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял в четверг, 16 марта 2023 года, главу французской группы компаний Bouygyes Мартена Буига.

Президент Туркменистана высоко оценил роль Bouygues в строительном секторе Туркменистана и сообщил, что с момента обретения независимости французским строительным гигантом в Туркменистане было реализовано около 70 строительных проектов.

Мартен Буиг проинформировал президента о ходе реализации текущего проекта, осуществляемого компанией Bouygues, – это строительство современного делового центра перед президентским дворцом. Объект строится на месте парадной трибуны и предоставит все возможности для проведения переговоров и презентаций различных проектов.

Стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества.

Французский строительный гигант представил предложения по некоторым будущим проектам.

Bouygues Turkmen, которая реализует проекты в Туркменистане от имени Bouygues group, является неотъемлемой частью Bouygues Construction и дочерней компанией Bouygues Bâtiment International.

Bouygues Turkmen работает в Туркменистане с 1994 года. Первая сделка Bouygues Turkmen была заключена в январе 1994 года на строительство мечети в Геокдепе. /// nCa, 17 марта 2023 г.