Французская компания построит в Кыргызстане самый крупный горнолыжный курорт в Центральной Азии

Французская компания S3V (Société de Trois Vallees) построит в Кыргызстане крупнейший в Центральной Азии горнолыжный курорт. Проект на первом этапе потребует инвестиций в размере 165 млн.евро.

Проект спортивного кластера «Три вершины» был недавно представлен генеральным директором компании Паскалем де Тьерсаном Президенту Кыргызстана Садыру Жапарову.

Проект охватывает три горные вершины в Иссык-Кульской области: Жыргалан, Ак-Булак и Боз-Учук. Согласно плану, в этих местах будут построены горнолыжные трассы общей протяженностью порядка 200 км.

Ожидается, что после реализации проекта будут созданы 4,8 тысяч рабочих мест. Объем налоговых отчислений составит 146 млн евро. Данные курорты будут функционировать 10 месяцев в году, их смогут посетить до 850 тысяч туристов.

В рамках первого этапа строительства кластера будут построены 60 км горнолыжной трассы и шесть канатных дорог. Запланированные работы будут завершены к концу 2026 года.

При этом для удобства туристов будет построена комплексная инфраструктура, включающая гостиницы, рестораны, этно-городки, конференц-залы, а также другие зоны отдыха.

Президент Садыр Жапаров акцентировал, что уникальная природа, а также туристический потенциал Кыргызстана должны стать ключевыми направлениями развития экономики.

Кластер «Три вершины» может стать масштабным проектом в развитии туризма и экономики региона, открывая новые перспективы для привлечения как местных, так и международных инвестиций, отметила пресс-служба Президента. ///nCa, 1 мая 2024 г.