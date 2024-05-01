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Портал Государственных Услуг в Туркменистане оказал около 300 000 услуг

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Портал государственных услуг https://e.gov.tm/ был запущен в Туркменистане в ноябре 2019 года.

На сегодняшний день количество пользователей, зарегистрировавших личные кабинеты на портале, приблизилось к 50 000. А всего за время функционирования портала через него было оказано около 300000 услуг.

Портал предоставляет возможность воспользоваться онлайн-услугами, выполняемых министерствами, ведомственными администрациями и администрациями городов.

На данный момент на портале имеется более 500 ссылок на услуги. В их число входят ссылки на более чем 40 онлайн-платежей, более 270 информационных ресурсов, а также более 150 веб-сайтов государственных учреждений и почти 50 услуг, которые они предоставляют.

Каждый пользователь может создать на портале свой «личный кабинет», совершать безналичную оплату за связь и коммунальные услуги, покупать авиа- и железнодорожные билеты, оплачивать студенческие взносы, записаться на оформление загранпаспорта и многое другое.

Простой и привлекательный интерфейс портала, который работает по принципу «одного окна», доступен на туркменском и русском языках. Также доступно мобильное приложение портала, которое можно скачать в Play Market и App Store. ///nCa, 1 мая 2024 г.

 

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