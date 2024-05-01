Туркменская делегация рассказала об инициативах в области изменения климата на Первом подготовительном совещании 31-го Экономического и экологического форума ОБСЕ

Вена, 29-30 апреля 2024 г. – Делегация Туркменистана, возглавляемая известными деятелями в области охраны окружающей среды и цифровой трансформации, приняла активное участие в первом подготовительном совещании 31-го Экономического и экологического форума ОБСЕ, проходившем в Вене.

Встреча этого года, посвященная теме “Укрепление безопасности и стабильности в регионе ОБСЕ посредством цифровых инноваций, содействия устойчивому развитию и адаптации к изменению климата”, предоставила Туркменистану платформу для обмена новейшей информацией и участия в важных диалогах, направленных на прогресс в этих важнейших областях, сообщает Посольство Туркменистана в Австрии.

Представитель Министерства охраны окружающей среды Туркменистана Мерген Юсупов представил усилия стран Центральной Азии по борьбе с изменением климата посредством национальных стратегий и участия в глобальных и региональных соглашениях и инициативах. Была также подчеркнута важнейшая роль ОБСЕ в содействии диалогу и сотрудничеству между странами региона, особо отмечена недавняя встреча высокого уровня в Ашхабаде, на которой была выражена приверженность ОБСЕ усилению охраны окружающей среды.

Кроме того, участники были проинформированы об инициативе Туркменистана по созданию Регионального центра климатических технологий в Центральной Азии, нацеленного на решение насущных климатических и экологических проблем в регионе. Эта структура призвана служить центром по адаптации к изменению климата и смягчению его последствий, способствуя цифровизации и наращиванию потенциала во всем регионе.

Участие делегации Туркменистана подчеркнуло активную роль страны в решении экологических проблем, представив новаторские подходы, такие как создание Межотраслевой комиссии по сокращению выбросов метана и присоединение к Глобальному обязательству по метану. Эти усилия подчеркивают приверженность Туркменистана сокращению выбросов парниковых газов и обеспечению устойчивого развития в регионе.

Активное участие Туркменистана в этом форуме и его вклад подчеркивают приверженность достижению устойчивого развития и укреплению региональной безопасности посредством конструктивного сотрудничества и инновационных стратегий. ///Посольство Туркменистана в Австрии, 30 апреля 2024 г.