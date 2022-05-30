Турне делегации Госдепартамента США в Центральную Азию – итоги

Анализ nCa

На прошлой неделе делегация Госдепартамента США во главе с помощником госсекретаря по делам Центральной и Южной Азии Дональдом Лу посетила четыре центральноазиатские страны – Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Казахстан.

В состав делегации вошли также директор Совета национальной безопасности по России и Центральной Азии Эрик Грин, заместитель помощника министра обороны США по Афганистану, Пакистану и Центральной Азии Ребекка Циммерман, заместитель помощника администратора Бюро по Азии Агентства США по международному развитию Анджали Каур и заместитель руководителя аппарата Международной корпорации финансирования развития США по вопросам политики Наз Эль-Хатиб.

Турне началось с Кыргызстана, хорошо знакомого для Дональда Лу. Он дважды в дипломатическом ранге представлял свою страну в Бишкеке. В первый раз с 2003 по 2006 год в качестве заместителя главы миссии, когда в Кыргызстане произошла «тюльпановая революция», второй раз с 2018 по 2021 год в качестве посла США. Впрочем, и в тот период (а именно, в 2020 году) политический небосвод в Кыргызской Республике вновь озарило пламя революционных протестов.

Здесь нужно сделать маленькое отступление и напомнить о том, что репутация у дипломата Госдепа, отвечающего за Южную и Центральную Азию, несколько запятналась недавними заявлениями бывшего премьер-министра Пакистана Имран Хана. Видный политический деятель обвинил Лу в причастности к недавнему госперевороту в Пакистане, жертвой которого он пал. Как сказал в недавнем интервью CNN Имран Хан, Дональд Лу заслуживает смещения со своего дипломатического поста за «плохие манеры и явное высокомерие». Речь идет о ранее высказанных Д.Лу угрозах тогдашнему пакистанскому послу в Вашингтоне, о том, что Пакистан столкнется с последствиями, если Имран Хан переживет вотум недоверия в парламенте.

Итак, в Бишкеке помощник Государственного секретаря США по делам Центральной и Южной Азии Дональд Лу встретился с главой МИД Жээнбеком Кулубаевым.

Стороны среди рутинных вопросов подобных встреч обсудили возможности наращивания инвестиционного сотрудничества и минимизацию негативного влияния международных санкций на экономику Кыргызстана, а также необходимость активизации содействия в сфере укрепления приграничной безопасности.

Однако, один пункт повестки визита Лу в Кыргызстан остался «за кадром». Американского высокопоставленного гостя принял Президент страны Садыр Жапаров. Однако, об этом не сообщили ни официальные СМИ, ни президентская пресс-служба, которая достаточно оперативно публикует релизы. О встрече рассказал сам Лу в интервью местному филиалу «Радио Свобода» (Азаттык). На ней обсуждалась тема свободной журналистики (https://www.azattyk.org/a/31869125.html )

В Ташкенте Лу принял и.о. министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов.

Стороны обсудили подготовку к следующей сессии Диалога стратегического партнерства в Вашингтоне, поговорили о готовности Соединённых Штатов помочь Узбекистану в продвижении процесса реформ.

Дональд Лу также провел встречу с министром инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардором Умурзаковым.

Обсуждены возможности привлечения американского бизнеса к реализации проектов в Узбекистане и осуществлению совместных программ и инициатив по поддержке узбекских экспортеров и развитию женского предпринимательства. Рассмотрены перспективы расширения сотрудничества с Агентством США по международному развитию (USAID), имея в виду привлечение технического и консультационного содействия Агентства для развития сфер “зеленой” энергетики, сельского хозяйства, молодежного предпринимательства, наращивания экспортного потенциала текстильной отрасли и других направлений. Согласован вопрос активизации взаимодействия с Финансовой корпорацией международного развития США (DFC) по реализации проектов частного сектора в Республике Узбекистан в перспективных отраслях. (МИВТ Узбекистана, mift.uz)

Кроме того, американская сторона выразила намерение и дальше продолжать поддержку Узбекистана в вопросах вступления в ВТО.

Помимо официальной части, Дональд Лу вместе с заместителем помощника администратора Азиатского бюро USAID Анджали Каур и послом США Дэниелом Розенблюмом пообщались с начинающими женщинами-предпринимателями в школе флористики Toshkent Gullari и собрали цветочные композиции.

В ходе визита в Таджикистан Дональд Лу и министр иностранных дел страны Сироджиддин Мухриддин провели очередной раунд политических консультаций. Выделяющейся темой переговоров в Душанбе стали вопросы безопасности. По словам американского дипломата, «обсуждены вопросы охраны госграниц, в ближайшее будущее с помощью США начнется строительство новой погранзаставы в Чалдоваре» на афгано-таджикской границе.

Также Лу посетил центр для афганских беженцев в Вахдате, который существует при поддержке США.

В Казахстане, Дональд Лу провел отдельные встречи с министром иностранных дел Мухтаром Тлеуберди и первым замминистра иностранных дел Аканом Рахметуллиным. «Подчеркнув поступательное развитие гражданского общества и положительную динамику в социально-экономическом развитии Казахстана, Д.Лу обозначил поддержку Администрации США в отношении политических реформ, инициированных Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым», – говорится в сообщении казахстанского МИДа.

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В экспертных кругах региональных, так и российских, звучат различные точки зрения относительно подоплеки госдеповского визита в Центральную Азию. Вероятно, что истинные итоги в практической области сотрудничества будут заметны позже.

Предположений о том, какие задачи ставил Госдеп перед своей делегацией, посетившей Центральной Азию, несколько.

Во-первых, это зондирование перспективы укрепления американского базирования (как физического, так и дистанционного) в регионе Центральной Азии под благородным видом содействия в защите региона от террористической угрозы, исходящей с территории Афганистана.

Дональд Лу в интервью таджикскому отделению «Радио Свобода» заявил: «Нам известно, что в Афганистане появляются все новые террористические группировки. Они уже организовали несколько террористических актов. Влияние на ситуацию в Афганистане оказывают и пакистанские талибы. Я думаю, что все это – угрозы безопасности Центральной Азии. Наша делегация во время нынешней рабочей поездки обсудила с представителями стран Центральной Азии ситуацию в Афганистане и вопросы обеспечения безопасности границ. Хочу повторить слова президента США Джо Байдена: Соединенные Штаты никогда не позволят террористам нанести ущерб Америке и ее партнерам».

Во-вторых, турне может быть связано с эскалирующей напряженностью в отношениях Пекина и Вашингтона. Прочные инвестиционные, экономические, политические связи региона Центральной Азии с Китаем превратились в аксиому. В тоже время Соединенные Штаты видят в Китае самый серьезный долгосрочный вызов международному порядку. «Китай — единственная страна, которая намерена изменить международный порядок и обладает для этого все большей экономической, дипломатической, военной и технологической мощью», – заявил на днях Госсекретарь Энтони Блинкен. (State.gov, 26 мая 2022). Другими словами, США считает Китай той самой силой, способной ввергнуть в небытие американскую мировую гегемонию.

В-третьих, визит может быть нацелен на то, чтобы вызвать раздражение в Москве. Глава российской дипломатии Сергей Лавров в последних и интервью, на встречах с центральноазиатскими коллегами неоднократно акцентировал внимание на том, что Россия не приемлет появления в регионе ЦА каких-либо баз США/НАТО либо их союзников с целью проведения антитеррористических операций. «Когда американцы собирают центральноазиатские страны на научных уровнях, то они прямо говорят, чтобы те не смели продолжать сотрудничество с Россией, что, мол, Россия – разрушенная страна, и надо делать ставку на них. То же самое они говорят в отношении Китая», – заявил Ларов.(mid.ru, 13 мая 2022)

Каковыми не были бы узкие цели нынешних переговоров США со странами Центральной Азии, предельно четко в феврале этого года высказался на тему американской вовлеченности в ЦА бывший посол США в Казахстане и Таджикистане Ричард Хогленд. Он сказал: «Хотя Вашингтон публично говорит о демократии и экономическом развитии, он более скрытно сосредоточен на противодействии российскому и китайскому влиянию в регионе».

Эти слова были сказаны всего лишь за три недели до начала российской военной операции в Украине, которая, по сути, запустила процесс разрушения американской архитектуры «мира, основанного на правилах». И теперь, когда этот процесс в разгаре, устремления Вашингтона в Центральной Азии приобретают новые яркие краски. ///nCa, 29 мая 2022 г.